Napoli, sorelle ferite con l'acido da ragazze in scooter

24 e 17 anni, le due sorelle sono ricoverate per le ustioni. L'aggressione ieri sera in corso Amedeo di Savoia

Due sorelle, di 24 e 17 anni, sono state ferite con dell'acido ieri sera a Napoli. Le due ragazze sono ricoverate nel centro grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli e non sono in pericolo di vita. Ascoltate dagli agenti di Polizia di Stato intervenuti, le due ragazze hanno raccontato di essere state avvicinate da tre scooter, guidati da tre ragazzi e con delle ragazze sul posto passeggero, mentre passeggiavano in corso Amedeo di Savoia. Una delle ragazze avrebbe lanciato contro di loro una bottiglia contenente acido. Le due ragazze ferite hanno spiegato di non conoscere nessuno degli aggressori. Indaga la Polizia.