Sospetto caso covid per Lorenzo Insigne. Il Napoli rende noto che l'attaccante, "in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata".