Napoli, tre infortuni contro il Milan

Brutte notizie per il Napoli dopo la gara di Champions League contro il Milan. Oltre all'eliminazione dalla competizione, i partenopei devono fare i conti con ben tre infortuni rimediati nel corso della gara; sono usciti dal campo Politano, Mario Rui e Rrahmani, i primi due hanno abbandonato lo stadio Maradona in stampelle. Di seguito il comunicato del Napoli sugli infortunati.

"Matteo Politano e Mario Rui, usciti nel primo tempo della sfida col Milan, hanno riportato rispettivamente un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e un trauma contusivo al ginocchio destro.

Rrahmani uscito nel finale ha subìto un trauma contusivo al piede destro".

Da valutare le condizioni dei calciatori in vista del prossimo impegno in campionato contro la Juventus. Politano e Rui saranno sicuramente out, da valutare invece il difensore che potrebbe farcela e fare coppia con Kim in difesa.

Chi giocherà al posto di Politano e Mario Rui? Si candidano per una maglia da titolare Lozano e Olivera.

Fantacalcio.it per Adnkronos