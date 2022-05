In una lettera ai vertici dell'ospedale Cardarelli di Napoli, 25 medici del pronto soccorso minacciano di dimettersi in blocco per la situazione insostenibile di sofraffolamento in cui versa la struttura. In questi giorni si sono verificati fino a 172 accessi e il personale ha dovuto sistemare i pazienti ovunque senza garantire adeguato distanziamento e con ore di attesta prima di essere visitati.