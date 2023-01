Napoli, ultime su Kvaratskhelia. Henry, crociato rotto

Napoli, Kvaratskhelia ha smaltito l'influenza

Sospiro di sollievo per il Napoli e per Luciano Spalletti. Kvaratskhelia è guarito dall'influenza, sarà regolarmente in campo nella prossima partita di campionato contro la Roma in programma domenica alle 20.45.

L'esterno georgiano ha saltato la Coppa Italia e la trasferta di Salerno per un attacco influenzale, lo staff medico ha predisposto qualche giorno di riposo anche per evitare contagi all'interno della rosa. Adesso Kvara è totalmente in salute, riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno.

Lazio, la conferenza stampa di Sarri

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma contro il Milan.

Ci sono novità in merito alle condizioni di Ciro Immobile: "Le sensazioni sono buone, speriamo che le buone sensazioni siamo confermate dagli esami".

Dichiarazioni interessanti anche su un probabile cambio ruolo di Luis Alberto: "Luis Alberto come regista? Penso che le scelte arrivano in base agli allenamenti, lo sto vedendo in condizione, il più in condizione. Le scelte saranno logiche, a meno che non lo veda oggi particolarmente stanco, ma non penso".

Henry, crociato rotto: il comunicato

Brutte notizie in arrivo per il Verona. Il club scaligero deve fare i conti con il serio infortunio rimediato da Henry che, a questo punto, blocca anche il calciomercato. L'attaccante dei veronesi resterà fermo ai box per un bel po' a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Henry si era infortunato durante il match contro il Lecce.

Questo il comunicato del club: "Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui il calciatore Thomas Henry è stato sottoposto in data odierna a Lione, dal Professor Sonnery Cottet, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

L'intervento di ricostruzione legamentosa, che sarà eseguito a Lione dal Professor Cottet, è previsto per la mattinata di mercoledì 25 gennaio".

Fantacalcio.it per Adnkronos