Napoli, un morto e un ferito in agguato a Ponticelli

(Adnkronos)

Un morto e un ferito in un agguato avvenuto la scorsa notte a Napoli. I poliziotti sono intervenuti intorno a mezzanotte a via Esopo, nel quartiere Ponticelli, a seguito di una segnalazione al 113 dell'esplosione di colpi di arma da fuoco. Sul posto gli agenti hanno trovato due persone a terra: V.D.C., 23 anni, e G .F., 29 anni, entrambi già noti. Il primo, ferito alle gambe, è stato trasportato all'Ospedale del Mare dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.

Il 29enne, raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco, è stato trasportato alla clinica Villa Betania, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto la polizia scientifica che ha compiuto i rilievi ha trovato una decina di bossoli.

Ancora ignota la dinamica dell'accaduto. Sul posto non risultano essere presenti impianti di videosorveglianza. Indaga la Polizia di Stato, che ascolterà il 23enne appena sarà possibile.