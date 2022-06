Napoli, uomo ucciso in strada a Soccavo

Un uomo di 66 anni è stato ucciso questa mattina in strada a Napoli. L'omicidio è avvenuto intorno alle 7 in via Paolo Grimaldi, nel quartiere Soccavo, zona occidentale della città. L'uomo, Michele Della Corte, già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Sempre a Napoli un 42enne è stato ferito da colpi di arma da fuoco. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini e curato per una ferita alla caviglia destra. Giudicato guaribile in 30 giorni, ha rifiutato il ricovero. Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri della compagnia Napoli Centro intervenuti sul posto, il 42enne sarebbe stato affiancato da due sconosciuti a bordo di uno scooter in via Emanuele De Deo, nei Quartieri Spagnoli, che avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco ferendolo. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica.