Napoli, via Kim ma c'è il nome del sostituto

Manca oramai solo l'ufficialità per l'approdo di Kim al Bayern Monaco. Il club tedesco ha definito a Lisbona il contratto con gli agenti del difensore sudcoreano, la cifra definitiva da versare al Napoli dovrebbe aggirarsi intorno ai 58 milioni di euro e avverrà nei primi giorni di luglio. Gli azzurri mettono così a segno una plusvalenza eccellente, visto che nel luglio del 2022 Kim fu pagato 18 milioni di euro. Il sudcoreano percepirà ora oltre 7 milioni di euro netti a stagione, a Napoli ne ha guadagnati 2,5 e dunque ora ha più che triplicato il suo stipendio. Ma chi sarà il suo erede in azzurro?

Un profilo su tutti: il Napoli vuole acquisire Scalvini dall'Atalanta. Ieri De Laurentiis era a Milano, fra gli altri ha incontrato anche l’amministratore delegato della Dea Luca Percassi. Si è parlato della valutazione data al difensore classe 2003. L’Atalanta chiede almeno 40 milioni, poco tempo fa l’agente Tullio Tinti ha migliorato il contratto del giovane Under21. Cifra che non spaventa il Napoli, pronto a investire una somma ingente, magari trovando formule di prestito con obbligo di riscatto che possano consentire una dilazione nei pagamenti che non alterino gli equilibri di bilancio. Non mancano, tuttavia, le alternative: Itakura del Borussia M'Gladbach, Koch del Leeds e Le Normand della Real Sociedad. L'obiettivo principale rimane proprio Scalvini: in arrivo importanti novità.

Fantacalcio.it per Adnkronos