Napoli, Zielinski positivo al covid dopo partita con Juve

Il polacco in campo a Torino, per la Asl doveva essere in quarantena

Piotr Zielinski positivo al covid. Il Napoli annuncia la positività del centrocampista polacco che 2 giorni fa è sceso in campo contro la Juventus. Per Zielinski, come per Rrhamani e Lobotka, l'Asl Napoli 2 Nord aveva disposto la quarantena prima del match in quanto contatti stretti di un positivo.

"In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio", scrive il Napoli su Twitter.