NaraCamicie celebra apertura nuovo store Milano con capsule e servizio personalizzazione

NaraCamicie celebra l’apertura del nuovo Flagship a Milano, in Piazza Cavour, con una capsule collection e un’attività di personalizzazione. Il gruppo Fenicia Spa, cui fa capo il noto brand di abbigliamento da uomo Camicissima, presenta il nuovo corso e la nuova immagine della neo acquisita NaraCamicie, spingendo sul retail e, ad appena tre mesi dal closing, inaugura il nuovo Flagship Store in Piazza Cavour, 3 a Milano. In occasione dell’opening dello store, fino al 25 settembre, il brand offrirà ai clienti che effettuano un acquisto, una shopping experience creativa, unica e personalizzata: 'Be Unique'.

Un’artista sarà in negozio per customizzare live un capo del brand, potendo scegliere tra diverse possibili alternative di dipinti con motivi floreali, doodle, disegni tattoo e graffiti. All’interno del flagship sarà inoltre in vendita una capsule collection di camicie. Ogni prodotto è un pezzo unico, realizzato a mano dall’artista e sarà venduto in edizione limitata. Il concept store, che contraddistinguerà tutte le nuove doors NaraCamicie, combina elementi eleganti e raffinati con aspetti creativi di forte impatto che danno vita ad un ambiente fresco, tecnologico e moderno. Gli elementi di arredo sono stati prodotti in esclusiva e in serie limitata per il brand. A completare l’allestimento alcune riproduzioni di sculture e busti dell’epoca classica, dipinti a mano da una giovane artista italiana con dipinti tattoo e doodle.

Materiali classici si fondono così con elementi contemporanei e creativi, allo scopo di aprire le porte anche ad una clientela più giovane ed attenta alle tendenze moda. Le installazioni luminose dei grandi led wall proiettano a cascata il logo del brand, contribuendo a creare uno storytelling emozionale. I pavimenti chiari e luminosi, con venature effetto marmo, danno un tono deciso ed elegante allo spazio. I soffitti sono prodotti con una lavorazione in 3d, che crea un effetto 'mare argentato'. All’interno del negozio, oltre alla camicia che rimane protagonista, è disponibile una linea completa di lifestyle, fatta di capi di elevata qualità sartoriale, trendy e contemporanei per soddisfare una quota di mercato più ampia.

"NaraCamicie è un brand Italiano che ha oltre 30 anni di storia e con una forte brand awareness - sottolinea Fabio Candido, ceo di Fenicia spa -. Vogliamo rileggere il suo heritage, ampliando l’offerta di prodotto e rinnovando la rete distributiva. Per il rilancio del Brand stiamo spingendo l’acceleratore sul restyling dei nuovi negozi sia nelle principali città italiane sia sui mercati internazionali, non ancora esplorati dal brand, come Medio Oriente, Est Europa ed Africa, e nei principali scali internazionali. Solo nella città meneghina, oltre al negozio di P.zza Cavour, nelle prossime settimane sono previste le inaugurazioni di altri 3 store, uno in corso Vittorio Emanuele e due in corso Buenos Aires. Seguiranno nuove aperture a Como e a Firenze. Stiamo lavorando anche all’immagine del nuovo sito e al lancio dell’ecommerce per offrire un’esperienza d’acquisto sempre più integrata e multicanale”.