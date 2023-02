Nasce a Milano 'Sofiae - Solidoro Finulli Partners', commercialisti, revisori legali e avvocati

“Sofiae - Solidoro Finulli Partners” è il nome scelto per la nuova realtà professionale, da poco costituita a Milano, che nasce dalla storica amicizia e dall’unione delle esperienze professionali di Alessandro Solidoro e Sergio Finulli. Del Team, guidato da Solidoro e Finulli, fanno parte i dottori commercialisti: Cristiano Santinelli, Laura Di Bella, Francesca Maria Carera e Federico Piccolo ai quali si uniscono gli avvocati Mariagiulia Signori e Cecilia Trevisi (spin off di Studio Comma 10) e l’avvocato Alessandro Occhionero. “Sofiae - Solidoro Finulli Partners” è attivo nelle due sedi di Milano e si pone l’obbiettivo di integrare ed incrementare ulteriormente le sinergie professionali, anche con uno specifico focus internazionale supportato dall’appartenenza a “GGI Global Alliance”, così da offrire ai propri Clienti il più valido supporto e la migliore assistenza nelle complesse sfide dell’economia attuale, anche in una dimensione sovrannazionale.

“La nuova realtà ci permette di combinare le rispettive practice, accentuando lo stile e il forte focus sulle competenze professionali che caratterizzano entrambe le precedenti esperienze” – ha dichiarato Alessandro Solidoro commentando l’operazione. “In uno scenario sempre più complesso, vogliamo essere in grado di assistere i nostri clienti in una dimensione sempre più integrata, anche internazionale, in cui la fusione delle le esperienze dei partner possa realmente costituire valore aggiunto”. Gli fa eco Sergio Finulli: “Da tempo, con Alessandro Solidoro, avevamo in animo di unire le nostre competenze e dar vita a una nuova struttura che fosse in grado di competere, anche in una dimensione internazionale, mantenendo però uno stile consulenziale personalizzato e vicino alle esigenze del Cliente. Sono convinto che anche la storica amicizia con Alessandro Solidoro possa costituire un punto di forza e sono impaziente di intraprendere insieme questa nuova stimolante iniziativa”. Sofiae - Solidoro Finulli Partners è una realtà di studi indipendenti operanti da oltre 30 anni, che offre consulenza altamente specializzata nell’ambito del debt restructuring, corporate governance, forensic, business valuation, fiscalità nazionale e internazionale e digital transformation. Oltre ai name partners Alessandro Solidoro e Sergio Finulli, i partner sono gli avvocati Alessandro Occhionero, Mariagiulia Signori, e Cecilia Trevisi. Sofiae - Solidoro Finulli Partners aderisce a GGI Global Alliance (www.ggi.com).