Nasce comitato 'etico-giuridico' dell'Arma con funzioni di alta consulenza

Personalità di alto profilo al fianco dell’Arma dei Carabinieri. Istituito per la prima volta un Comitato “Etico-Giuridico” dell’Arma dei Carabinieri, organo collegiale composto a titolo onorifico da eminenti personalità del mondo accademico e della magistratura. Il Comitato, presieduto dal Comandante Generale dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, svolge funzioni di alta consulenza strategica, etica e giuridica. Insediato ieri nella sua prima riunione, il Comitato esplicherà compiti consultivi e propositivi, in ordine a tematiche generali e organizzative, afferenti ai settori di competenza istituzionale dell’Arma.

Il Comitato è composto da un numero variabile di membri permanente, escluso il Comandante generale, da un minimo di dieci a un massimo di diciotto unità, che tenga conto anche della parità di genere, potendo comunque essere integrato da ulteriori esperti, in relazione a specifiche contingenze.

ELENCO DEI COMPONENTI

1 Prof Giovanni Maria Flick - Vicepresidente del Comitato "Etico-Giuridico" dell'Arma dei Carabinieri.

2 Alfonso Celotto - Professore ordinario di D. costituzionale c/o l'Università "Roma Tre".

3 Silvia Ciucciovino - Professore ordinario di D. del lavoro c/o l'Università "Roma Tre" - Consigliera Esperta del CNEL.

4 Angelo Clarizia - Avvocato, esperto in D. amministrativo (Professore ordinario di D. amministrativo c/o l'Università "Sapienza").

5 Adelisa Corsetti - Vice Procuratore Generate c/o la Corte dei Conti.

6 Rosanna De Nictolis - Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

7 Astolfo Di Amato - Avvocato, esperto in D. penale e D. commerciale (già professore ordinario e magistrato).

8 Oliviero Diliberto - Preside c/o la facoltà di giurisprudenza dell'Università "Sapienza" - Professore ordinario di D. romano.

9 Claudio Franchini- Professore ordinario di D. amministrativo c/o l'Università "Tor Vergata".

10 Enrico Gabrielli - Avvocato, esperto in D. civile (Professore ordinario c/o l'Università "Tor Vergata").

11 Maurizio Greco - Avvocato dello Stato c/o Avvocatura Generate.

12 Alberto Marinelli - Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi c/o l'Università "Sapienza".

13 Giuseppe Mazzi - Presidente della Corte Militare di Appello.

14 Stefano Mele - Avvocato, esperto in D. delle tecnologie (professore di Diritto e Politiche del Ciberspazio per la Sicurezza Nazionale c/o l'Università di Foggia).

15 Laura Palazzani - Professore ordinario di Filosofia del D. c/o l'Università di Roma "Lumsa".

16 Paola Severino - Vice Presidente dell'Università "Luiss" - Professore Emerito.