Nasce e-IUS Tax&Legal: studio legale che guarda alle nuove sfide del diritto

Roma, 17/01/2022 - “Rebranding per lo Studio legale ACTA. Sarà e-IUS il logo con cui lo Studio inaugurerà il suo rinnovato modello di business nella consulenza a partire dal 2022”. Così l’avvocato Gabriele Sepio, uno dei soci fondatori dello Studio di consulenza giuridico- tributaria, e-IUS.

“Con la crescita esponenziale avuta dallo Studio in questi anni, diventando punto di riferimento nella consulenza sulle tematiche più innovative e di attualità, il nuovo progetto e-IUS ne diventa, dunque, l’evoluzione naturale. Insieme al nuovo nome e logo, lanciamo anche un’operazione di rebranding che comprende una specifica corporate identity, e il completo restyling del sito istituzionale.”

“Intendiamo sviluppare al meglio la nostra identità innovativa e digitale in ambito Tax & Legal, e il nuovo nome e-IUS – prosegue - è frutto delle competenze sviluppate in questi anni a livello nazionale ed internazionale da tutti i professionisti che hanno dato vita allo Studio, grazie anche alle sinergie attivate con i nostri clienti.”

“Intendiamo accrescere ulteriormente i nostri servizi di consulenza, valorizzando il connubio esistente tra economia e diritto nella prospettiva delle più moderne sfide come l’e-commerce, l’innovazione tecnologica e digitale, il welfare aziendale, il settore del Non Profit e dell’economia sociale, insieme alla sostenibilità e ai nuovi modelli reputazionali corporate. Focus team definiti in queste aree strategiche, garantiranno al cliente il massimo grado di specializzazione e aggiornamento in ambito nazionale ed internazionale rendendo ancora più visibile la mission dello Studio”.

“Diritto tributario coniugato con i cambiamenti della società e del mercato, questo sarà, lo Studio e-IUS. Una nuova visione per Tax & Legal, dunque, nel quadro delle nuove sfide esistenti tra “Economia, Innovazione e Filantropia”, conclude.

Contatti e-IUS:

Telefono: +39 06 89131373

E-mail: info@e-ius.it

Sito: https://e-ius.it/