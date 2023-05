Nasce EasyElba, un intero portale turistico dedicato al turismo sull’isola d’Elba

In collaborazione con: EasyElba

Non serve andare lontano per vivere un sogno. Tra spiagge da favola, natura lussureggiante e una lista infinita di possibili esperienze da vivere, l'Isola d'Elba è una di quelle destinazioni tutte italiane da raggiugere per le prossime vacanze estive.

Questo piccolo fazzoletto di terra dell'Arcipelago Toscano è un concentrato di bellezze autentiche capaci di stupire qualsiasi tipo di viaggiatore, dal più sportivo al più pigro. E non importa che si viaggi in coppia, in famiglia, tra amici o da soli: quest'isola incantevole avrà sempre la soluzione giusta per far vivere a chiunque una vacanza straordinaria e difficile da dimenticare.

In vacanza all'isola d'Elba grazie a EasyElba

Proprio per aiutare i viaggiatori a organizzare al meglio il proprio viaggio sull'isola, nasce EasyElba, il nuovo portale di vacanze all'isola d'Elba che suggerisce a tutti coloro che intendono vivere questo posto meraviglioso dove dormire, dove mangiare, cosa fare e cosa vedere, e persino come prenotare i traghetti.

Prenotare un alloggio e ottenere informazioni non sarà più un problema: l'obiettivo di EasyElba infatti è quello di togliere di dosso ai visitatori dell'isola il peso dell'organizzazione e l'ardua impresa della ricerca di informazioni, racchiudendo in un unico posto tutto ciò che serve per vivere una vacanza all'insegna del relax e della bellezza.

Zero pensieri, zero stress, zero preoccupazioni: tutto ciò che si dovrà fare è scegliere il proprio alloggio preferito e poi prepararsi a partire.

Isola d'Elba, un'isola per tutti

Scegliere l'isola d'Elba per le vacanze estive è sempre una buona idea. L'isola più grande dell'Arcipelago Toscano infatti ha in serbo un'infinità di sorprese ed è capace di ammaliare non solo durante la bella stagione, ma anche per tutto il resto dell'anno. La facilità con la quale può essere raggiunta tramite i traghetti la rendono poi una destinazione assai appetibile anche per chi cerca una meta ideale per un weekend fuori porta.

Spiagge bellissime anche a misura di bambino

Isola d'Elba è una delle mete più amate anche per chi viaggia in famiglia e con bambini piccoli al seguito. Alcune delle sue spiagge infatti sono perfette per i più piccini grazie ai litorali sabbiosi dove poter giocare e ai bassi fondali dove poter nuotare e divertirsi in tutta sicurezza. Tutte le spiagge di Isola d'Elba segnalate dal portale sono incredibilmente belle e meritano di essere visitate. I più piccoli però ameranno queste in particolare:

Spiaggia di Lacona. Si tratta di una delle spiagge più estese di tutta l'isola, caratterizzata dalla sabbia fine e dorata. Alterna tratti attrezzati ad altri liberi ed è circondata da una bellissima pineta verde che regala zone d'ombra dove potersi rilassare. I bassi fondali che degradano dolcemente sono poi perfetti per i più piccoli che potranno giocare tranquillamente in riva al mare.

Marina di Campo. Questa spiaggia si trova nei pressi dell'omonimo paese ed è anche per questo una delle più frequentate. La spiaggia fine è costellata da bar, ristoranti e servizi igienici e presenta anche lunghi tratti di litorale libero. Si tratta di una spiaggia riparata dai venti, dove i fondali sono bassi ed è anche possibile noleggiare sdraio e ombrelloni.

Per chi è alla ricerca di angoli più selvaggi o per i più giovani sono invece consigliate:

spiaggia di Norsi , un luogo tranquillo e poco frequentato caratterizzato da un bellissimo mare turchese;

, un luogo tranquillo e poco frequentato caratterizzato da un bellissimo mare turchese; spiaggia di Sanson e, una tra le più belle dell'isola non facile da raggiungere, circondata da meravigliose falesie bianche;

e, una tra le più belle dell'isola non facile da raggiungere, circondata da meravigliose falesie bianche; spiaggia dei Cavoli , la più famosa e frequentata dai ragazzi soprattutto per fare aperitivi al tramonto;

, la più famosa e frequentata dai ragazzi soprattutto per fare aperitivi al tramonto; Cala dei Frati e Baia di Vetrangoli, raggiungibili via mare.

Il paradiso per gli escursionisti, per terra e per mare

Isola d'Elba non è solo sinonimo di spiagge, mare e relax. Anche gli appassionati di sport e attività all'aria aperta saranno stupiti dalle decine e decine di possibilità che quest'isola offre anche a chi vuole esplorarla in maniera più attiva.

L'intero territorio è infatti punteggiato di sentieri da percorrere sia a piedi sia in bicicletta, dai più semplici ai più impegnativi per permettere a tutti di ammirare le bellezze incredibili di questo piccolo angolo di paradiso. Chi vuole mettersi in cammino avrà solo l'imbarazzo della scelta. Tra gli itinerari suggeriti da EasyElba troviamo per esempio il trekking a Monte Capanne o, per i più allenati, la Grande Traversata Elbana.

Monte Capanne è la cima più alta di tutta l'isola. Raggiungere i suoi 1019 metri d'altezza vuol dire darsi la possibilità di ammirare un panorama meraviglioso su tutte le isole dell'Arcipelago Toscano e oltre, arrivando con lo sguardo fino a scorgere addirittura la Corsica.

I sentieri per arrivare in vetta sono il 101, più semplice, e il 100, più complicato. Per chi non vuole affrontare nessun tipo di fatica o per chi vuole raggiungere il monte con i più piccoli si può anche optare per la cabinovia che in meno di 20 minuti porta a quota 950 metri. Da lì una breve camminata porterà in cima alla montagna.

La Grande Traversata Elbana è invece un'avventura molto impegnativa, pensata per gli escursionisti esperti capaci di affrontare fatiche e lunghe camminate. Si tratta di un itinerario di circa 72 chilometri, percorribile in quattro tappe, che attraversa tutta l'isola dalla costa orientale a quella occidentale.

E chi ama il mare? Anche in questo caso l'Isola d'Elba ha la risposta! Tra gite in barca, tour in kayak, immersioni e sessioni di snorkeling, sarà impossibile tornare a casa e non avere di nuovo voglia di ripartire.