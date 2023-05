Nasce Futurmotive Award

Futurmotive – Expo & Talks e We Make Future insieme per individuare la migliore start-up al servizio della mobilità.

Expo & Talks, la rassegna internazionale per il futuro della mobilità, per la transizione energetica ed ecologica e le innovazioni nel settore automotive, e We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale, si incontrano per premiare la migliore startup del settore automotive.

L’appuntamento di quest’anno è fissato dal 15 al 17 giugno presso la Fiera di Rimini dove si incontreranno i principali player nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit.

Le imprese emergenti interessate avranno tempo fino al 20 maggio per candidarsi, succesivamente le candidature ricevute saranno valutate da una commissione tecnica appositamente costituita, composta fra gli altri da alcuni rappresentanti di AICA – Associazione Italiana Costruttori di Autoattrezzature - che selezionerà le quattro startup vincitrici.

I vincitori avranno l’opportunità di presentarsi sul palco riminese di We Make Future e si aggiudicheranno il Futurmotive Award.