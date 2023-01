Nasce Grimaldi Alliance: nuovo brand, nuovi ingressi, promozioni e crescita internazionale

Nasce Grimaldi Alliance, la nuova realtà professionale italiana che per la prima volta è in grado di offrire un coverage geografico così ampio in Italia e all’estero, con un mix di competenze così unico. Un vero one stop shop, per tutti i servizi disponibili e i paesi coperti: il fondamentale elemento di differenziazione di Grimaldi Alliance è nel mix di competenze di cui dispone e nell’approccio interdisciplinare che può offrire in tutti i settori, a livello nazionale ed internazionale unico nel suo genere. Lo annuncia il gruppo in una nota. Le aree di competenza nelle quali Grimaldi Alliance opera sono corporate e M&A, crisi d’impresa, tax, banking&finance, litigation e arbitrati, diritto del lavoro e relazioni sindacali, Pnrr e finanziamenti pubblici, cybersecurity e Ai, Antitrust/Eu law, amministrativo e diritto pubblico dell’economia, advocacy. Altrettanto importanti sono i settori economici nei quali Grimaldi Alliance è strutturato per offrire, in tutte le sue sedi, ai clienti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, uno one stop shop: energy, appalti pubblici e servizi pubblici, real estate, infrastrutture e trasporti, farmaceutico, digitale, agricoltura, distribuzione, media.

"In tutti questi settori possiamo assistere i clienti dalla fase dello sviluppo dei loro progetti, così come nel loro finanziamento pubblico o di mercato, affrontando i temi regolamentari, gestendo le acquisizioni o cessioni, le quotazioni, così come i profili contenzioni, pubblici e privati, così come quelli occupazionali e fiscali. Sappiamo affiancare i clienti nella fase dello sviluppo così come del disinvestimento o della crisi. Abbiamo un approccio flessibile nella gestione dei compensi professionali, sempre molto legato all’utilità del nostro supporto professionale", commenta il managing partner Francesco Sciaudone.

Questi i numeri della nuova realtà professionale che Francesco Sciaudone ha costruito negli ultimi 3 anni (6 le sedi aperte negli ultimi 18 mesi: Napoli, Torino, Treviso, Padova, Verona, Parigi, con circa 150 nuovi professionisti), sviluppando l’attività di Grimaldi Studio Legale. Circa 500 i professionisti: un mix di competenze unico, per un vero one stop shop, con circa 300 legal, circa 100 tax ed advisors (corporate finance, real estate, public finance); 14 le sedi: un coverage nazionale unico (9 uffici in Italia - Milano, Roma, Torino, Treviso, Padova, Verona, Parma, Napoli, Bari - e 5 all’estero, Bruxelles, Londra, Parigi, New York, Lugano). Grimaldi Alliance in particolare ha iniziato il 2023 con l’apertura di una nuova sede a Parigi (dove sarà presente con 5 nuovi colleghi francesi).

Nel corso dell’anno sono previste altre aperture in Italia (ad esempio Bologna, Catania, Trieste) e all’estero, con nuove partnership prossime ad essere definite in tutto il mondo; oltre 50 in Paesi: è presente in tutto il mondo con altrettanti partner locali (Grimaldi Alliance è presente nei seguenti Paesi: Albania, Arabia Saudita, Argentina, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Colombia, Croazia, Cina, Cipro, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Iraq, Italia, Lussemburgo, Malesia, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Oman, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Svizzera, Sud Africa, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay e USA);

Sono poi oltre 2000 i professionisti nel mondo, senza contare gli oltre 12000 professionisti di Yingke, che con i suoi 103 uffici nel modo è leader nell’Asia Pacifico e che ha concluso con Grimaldi Alliance uno strategic cooperation agreement per collaborare in tutto il mondo. Da gennaio Grimaldi Alliance è inoltre presente in 3 nuovi Paesi: Bolivia, Costa Rica, Ecuador. Con il nuovo anno parte anche il Programma di Internship di Grimaldi Alliance, con il quale si punta ad inserire un nuovo professionista al mese, per ciascuna sede, con l’obiettivo di inserire così almeno 100 nuovi professionisti nel corso del 2023.

L'anno, ricorda poi la nota di Grimaldi Alliance, inizia con alcune novità. La crescita continua, infatti, con l’arrivo di tre nuovi soci: Claudio Piacentini a Torino, Francesco Conti a Milano e Rosaria Arancio a Roma. Claudio Piacentini ed il suo team hanno una grande esperienza in materia di contrattualistica pubblica e privata, assistono e rappresentano imprese e amministrazioni dinanzi al giudice amministrativo e a quello ordinario, sia nella fase dell’affidamento, sia nella fase di esecuzione di contratti pubblici. Hanno altresì esperienza in materia di società a partecipazione pubblica, di partenariato pubblico-privato e nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti; Francesco Conti, che entra con un team di 4 collaboratori, si occupa di real estate e di privacy. Assiste da oltre dieci anni società private nazionali, anche regolamentate, e multinazionali in rilevanti operazioni di investimento in asset immobiliari a destinazione retail (con particolare riguardo a centri commerciali, parchi commerciali e outlet), hotellerie e leisure, studentati, industriale ed a vocazione logistica. Per società private e investitori istituzionali svolge anche consulenza in ambito privacy e Esg e ricopre altresì funzioni di Dpo; Rosaria Arancio con il suo team coordinerà la practice di energy, che segue da sempre, essendo ormai tra le più stimate professioniste del settore con una grande esperienza con clienti nazionali ed internazionali.

Continua inoltre in piena coerenza con la policy di crescita professionale avviata lo scorso anno la crescita interna: Donatella de Lieto Vollaro che da sempre si occupa di diritto finanziario in relazione a operazioni sul mercato dei capitali, prevalentemente di equity diventa socia equity; Cristiano Chiofalo con una consolidata esperienza in materia di diritto amministrativo diventa socio income; Angelo Alfonso Speranza - tra i più attivi ed esperti giovani professionisti del banking and finance - diventa socio income. Con loro Simona Cornaglia, Francesca Romana Ferro, Giulia Lovaste, Fabrizia Pellone e Giada Salvini saranno i nuovi counsel di Grimaldi Alliance.

Infine, si rafforza ancor di più la presenza di Grimaldi Alliance nel settore dei finanziamenti pubblici, del Pnrr e della nuova programmazione comunitaria, a sostegno della crescita del sistema produttivo del Paese e in affiancamento agli interventi infrastrutturali della Pubblica Amministrazione, con l’arrivo di professionisti di assoluto rilievo che entreranno a far parte del team Pnrr coordinato dal prof. avv. Bernardo Giorgio Mattarella: la senior advisor Lina D’Amato, su Roma, grande esperta di finanza pubblica con una rilevante esperienza in materia di politica industriale e di accesso ai finanziamenti pubblici; il senior advisor Riccardo Fontanelli, su Roma, grande esperto di tecnologia e innovazione nell’ambito di startup e Pmi; il senior advisor Andrea Caraffini, su Parma e Milano, con una importante esperienza in materia di contratti di sviluppo e accesso ai public grant.