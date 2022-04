Nasce Il Faro Blu, il portale online che ti aiuta ad organizzare la festa di tuo figlio

Milano , 13/04/2022 - Il Faro Blu è un portale che nasce per offrire un servizio alle mamme ed ai papà di tutta Italia che devono organizzare le feste dei propri figli, per quei genitori che conoscono il valore del tempo e si trovano a dover gestire una vita in equilibrio tra i mille impegni quotidiani.

Alleato perfetto per organizzare senza stress feste di compleanno, Battesimo, Prima Comunione e Cresima, ilfaroblu.it è totalmente gratuito, estremamente facile da utilizzare e disponibile per qualsiasi città d’Italia.

Mette a disposizione dei genitori di bambini e ragazzi tanti utili strumenti per risparmiare tempo e fatica perché trovano in un unico posto tutto quello che serve per organizzare la loro festa indimenticabile:

• grazie alla lista delle cose da fare è possibile avere tutte le attività sotto controllo e non dimenticare nulla di fondamentale. Tutta la festa è raccolta in un unico posto disponibile su pc, tablet o smartphone, in qualsiasi momento

• gli invitati? in quanti verranno? niente più sorprese grazie alla “ lista degli invitati ” che consente di condividete un messaggio per avvisare tutti della festa, ma anche per sapere subito chi parteciperà perché basta un click per confermare

• un’altra fantastica funzione è la possibilità di creare la lista regali e condividerla con gli invitati: nulla di più bello per un bambino che scrive quello che desidera ricevere e nulla di più pratico per gli invitati che sanno già quali sono i regali graditi

• un blog con tante idee e consigli per fare sempre qualcosa di diverso, provare nuovi giochi, stupire gli invitati e organizzare al meglio i tuoi eventi e le feste a tema

Le attività coinvolte in una festa sono tante, dagli animatori alle location.

La sezione scegli i fornitori è strategica per il genitore che evita di perdere tempo cercando i fornitori ad uno ad uno e non restringe il suo campo di scelta limitandosi al passaparola. Su ilfaroblu.it infatti può trovare un elenco di fornitori selezionabili per area geografica o per tipologia di servizio, ai quali chiedere un preventivo e trovare quelli giusti per la sua festa sia in termini di costo che di servizio.

Il portale si rivela essere strategico anche per dare visibilità ai tanti fornitori vogliono essere protagonisti nel business delle feste per bambini e ragazzi. Animatori, allestitori, parchi divertimento e ludoteche, catering e pasticcieri ma anche ristoratori, fotografi, bomboniere, negozi di giocattoli, libri o gioiellerie coinvolti soprattutto in occasione di Battesimo, Cresima e Comunione.

La presenza di una scheda attività sul ilfaroblu.it offre la possibilità di essere presenti online in un portale ottimizzato per i principali motori di ricerca, con un Blog vivace e molto seguito nonché presente sui social a partire da Facebook con una pagina che conta oltre 22.000 follower attivi e attuali.

L’ultima novità lanciata in questi giorni è il progetto Ambassador che mette in prima linea i genitori, ed in particolare le mamme che potranno guadagnare un compenso in denaro grazie ai loro contatti senza vincoli di orario né obblighi da rispettare. Non è nemmeno necessario avere Partita Iva.

Si tratta di una grande opportunità perché permette capitalizzare esperienza nell’ambito dell’organizzazione delle feste per bambini e di condividere con gli altri genitori i propri fornitori di fiducia. Per ogni fornitore che si iscriverà su ilfaroblu.it, l’Ambassador riceverà un compenso per ogni abbonamento sottoscritto.

CONTATTI

www.ilfaroblu.it

info@ilfaroblu.it