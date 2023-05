Nasce il Forum del Cibo, dall’8 al 13 maggio decine di eventi a Milano

La politica alimentare come strumento per rendere le città più sostenibili, capaci di essere vicine a chi ha più bisogno e allo stesso tempo attive nello scambio di buone pratiche per favorire stili di vita sani e rispettosi dell’ambiente. Racchiude tutto questo e molto altro il primo Forum del Cibo di Milano, settimana aperta alla città con eventi, incontri, laboratori e visite in luoghi significativi del sistema alimentare cittadino. Primo nel suo genere, il Forum del Cibo promuoverà attività in modo diffuso nei quartieri dall’8 al 13 maggio 2023.

Insieme all’Amministrazione e ai tanti cittadini e cittadine interessati, ci saranno i partner pubblici, i privati profit e no profit, le realtà del Terzo settore, le università e le scuole, le società partecipate e le fondazioni che negli anni hanno dato il loro prezioso contributo al successo dei progetti della Food Policy, a partire da Fondazione Cariplo che fin dalla sua ideazione, supporta il Comune di Milano.

Molti i fili intrecciati che formano una trama, quella della politica alimentare portata avanti dal Comune di Milano, che ha preso vita a partire da Expo 2015 e che è rimasta come importante eredità, crescendo e sviluppandosi oltre i confini cittadini anche grazie al Milan Urban Food Policy Pact, oggi sottoscritto da 260 città di tutto il mondo e che impegna i sindaci a lavorare per rendere sostenibili i sistemi alimentari, garantire cibo sano e accessibile a tutti e tutte, preservare la biodiversità, lottare contro lo spreco, innovare i sistemi alimentari.

Nella settimana del Forum del Cibo si parlerà anche del rapporto virtuoso tra Milano e le altre città che condividono questo impegno, e delle tante azioni che negli anni sono state sviluppate: i progetti nelle scuole e nelle mense scolastiche e universitarie, gli hub di quartiere contro lo spreco alimentare e il coinvolgimento dei tantissimi partner che hanno contribuito alla loro diffusione, i progetti europei come Food Wave che vedono coinvolti decine bambini e bambine, ragazze e ragazzi nella promozione attiva e ‘pop’ di stili di vita sani e sostenibili. A questo si aggiungono anche gli eventi internazionali promossi dal progetto Horizon Food Trails di cui Milano è capofila - come l’incontro sulla finanza di impatto e il Matchmaking Day che collega istituzioni locali, attori del sistema alimentare e investitori con le migliori start-up e Pmi per rispondere alle sfide innovazione del sistema alimentare europeo - e le attività didattiche del Progetto Horizon School Food 4 Change, in cui Comune e Milano Ristorazione hanno un ruolo importante sullo scambio di buone prassi nella refezione scolastica.

Il Forum del Cibo si aprirà lunedì 8 maggio in Fondazione Feltrinelli, anch'essa attore importante nella riflessione condivisa sul futuro delle politiche alimentari sostenibili, con le ragazze e i ragazzi milanesi che prendono parte alla community del progetto Food Wave, in un dialogo tra giovani e istituzioni cuore dell’azione di promozione delle politiche del cibo del Comune di Milano. Con lo stesso spirito di apertura alla città e alle sue istituzioni tutte, sempre nel pomeriggio di lunedì si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio comunale durante il quale interverrà l'Inviato Speciale per la Sicurezza Alimentare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che porterà un contributo di grande rilievo sull’azione strategica promossa dal nostro Paese, con un riferimento particolare alla collaborazione con il Milan Urban Food Policy Pact e il Comune di Milano.

Dall’8 al 13 maggio saranno molti gli eventi diffusi che coinvolgeranno anche le scuole grazie al contributo di Milano Ristorazione: dall’iniziativa 'Un cuoco per amico' con le visite in oltre 220 scuole da parte dei cuochi e delle cuoche di Milano Ristorazione che incontreranno durante l’ora del pranzo i piccoli per rispondere alle loro domande, alla consegna di oltre 70mila copie di ‘Milano mangia locale’, libretto in cui Comune di Milano e Milano Ristorazione raccontano ai piccoli e alle loro famiglie le filiere dei prodotti dei menù scolastici per un cibo sano e sostenibile e insieme il patrimonio naturale e agricolo che caratterizza la città. Con una sorpresa: nella giornata dell’8 maggio per celebrare il valore della tradizione alimentare meneghina, verrà servito in tutte le scuole come dessert il Pan de Mej, antico dolce aromatizzato con fiori di sambuco essiccati, la cui ricetta ha subìto negli anni una lunga evoluzione e le cui origini risalgono alle celebrazioni dei contratti agricoli di fornitura del latte che venivano stipulati a Milano nel XIX secolo tra mandriani e lattai.

Sempre durante la settimana del Forum del Cibo i bambini e le bambine che frequentano i servizi educativi saranno ospiti di alcune cascine delle aree agricole milanesi e degli Hub di Quartiere, mentre per educatori e insegnanti verrà proposto un ciclo di webinar di formazione. I temi del cibo sano e sostenibile per tutti e tutte e della riduzione dello spreco, previsti come priorità della Food Policy milanese, saranno affidati a due distinti eventi attraverso il racconto dell’esperienza degli Hub di Quartiere e dei significativi risultati ottenuti nel corso del tempo con la loro crescita e il loro sviluppo e di quella del Dispositivo di aiuto alimentare messo in campo dal Comune di Milano in collaborazione con partner del terzo settore e fondazioni.

A proposito di giovani, oltre all'evento di apertura, il Forum prevede anche un momento di approfondimento con le Università milanesi per confrontarsi sugli strumenti e le modalità di comunicazione e divulgazione di stili alimentari sani e sostenibili in ambito universitario. Anche il mercato di Milano, Foody - SogeMi, ospiterà un evento dedicato alla presentazione dei mercati e alla pesca sostenibile. All'interno del programma del Forum si terrà anche il primo incontro dei "Dialoghi per l'ambiente - Pianeta cibo. Cibo, libertà e democrazia" promossi da BAM - Biblioteca degli alberi, per affrontare il tema del nutrimento, nel rispetto del pianeta.

Tra i tanti attori che partecipano agli eventi, alcuni hanno anche messo a disposizione le proprie sedi per rendere questo Forum aperto e diffuso in città, tra questi si ringraziano: Fondazione Feltrinelli, Cariplo Factory, Assolombarda, Università Bocconi, Foody - SogeMi, BAM.