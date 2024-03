Nasce il primo Campionato Nazionale ASI Trial Atlas Cup 4×4

Un anno importate e impegnativo questo 2024 per il Settore Nazionale Fuoristrada ASI4x4.

Nasce il primo Campionato Nazionale Trial 4×4 ASI. Un campionato importante per il nostro Ente, per il Settore fuoristrada in continua crescita e soprattutto per tutte le nostre ASD. Una serie di gare, che si legano a quelle di Estremo già in corso, e divise in tre categorie per dare spazio a tutti, dai piloti più esperti, a quelli alla prima esperienza , ma che si vogliono avvicinare al mondo del Trial. Soprattutto abbiamo voluto dare spazio anche alle persone con veicoli di serie o con una preparazione meccanica di base, quindi non estremizzata. Questo, fa del Campionato una parte interessante nel nostro sport, in quanto non tutti vogliono veicoli estremizzati, sia per il costo, sia per l’impegno gestionale che gli stessi portano.

Il campionato Trial 4×4 Atlas Cup, è suddiviso in trofei regionali e interregionali , formati da quattro gare ognuno. I campioni a podio di ogni trofeo e di ogni categoria, avranno modo di confrontarsi in una entusiasmante e divertente finalissima, che si terrà in una Regione e città a sorteggio e decreterà i campioni nazionali per ogni categoria prevista. Tutti i partecipanti, piloti e navigatori, dovranno comunque avere la licenza sportiva del Settore e relativo certificato medico agonistico.

Le gare sono tutte svolte sia in ambienti naturali messi a disposizione degli Enti territoriali regionali, che ringraziamo anticipatamente, sia in Aree 4×4 riconosciute dal Settore e dall’EPS con relativa attestazione di Conformità, rilasciata secondo una ferrea regolamentazione tecnica, che ne garantisce la conforme sicurezza e l’idoneità all’utilizzo per le rispettive attività.

Il primo Interregionale Liguria-Toscana , è organizzato dall’Asd Grottini 4×4 a Massa, nella loro area 4×4 che si estende per più di 30.000mq, mentre il secondo Interregionale tocca due Regioni: Lazio e Abruzzo, con gare organizzate da tre importanti Asd: Cignali Road Antrodoco per il Lazio, Asd Sulle Tracce del Mammut e Peligna Offroad per l’Abruzzo.

Ogni gara/trofeo porta il nome dell’associazione che la organizza.

Altre sono in cantiere in fase di programmazione e organizzazione da parte di altre Asd, che stanno dimostrando sempre più una sana coesione tra loro, rafforzata da legami di amicizia, stima reciproca e vera passione per questo sport.

Le date delle gare:

17 Marzo 2024 – Trofeo Grottini 4×4 (Massa)

28 Aprile 2024 – Trofeo Cignali Road Antrodoco (Rieti)

12 Maggio 2024 – Trofeo Grottini 4×4 (Massa)

12 Maggio 2024 – Trofeo Peligna Offroad (L’Aquila)

28 Luglio 2024 – Trofeo Grottini 4×4 (Massa)

22 Settembre 2024 – Trofeo Grottini 4×4 (Massa)

29 Settembre 2024 – Trofeo Sulle Tracce del Mammut (L’Aquila)

13 Ottobre 2024 – Trofeo Peligna Offroad (L’Aquila)

La finalissima si terrà tra novembre e dicembre 2024 e organizzata in una Regione e città a sorteggio.

Che dire, un’esperienza sportiva alla portata di tutti, all’insegna del vero divertimento e dell’aggregazione sportiva, dove la competizione è solo sul tracciato. Non mancate!!!

Leggi la notizia sul sito Asi