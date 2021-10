Nasce in Piemonte il punto d’incontro online per valorizzare il turismo di prossimità

Torino 6 Ottobre 2021- Gite Fuori Porta in Piemonte è un progetto nato con lo scopo di promuovere e valorizzare le bellezze di tutto il territorio piemontese, dai piccoli borghi ai monumenti storici.

Nato sui social durante il primo lockdown con l’idea di viaggiare con la mente, oggi è diventato una community con quasi 100.000 persone che ogni giorno condividono gite ed esperienze in Piemonte, attraverso l’omonimo gruppo facebook.

Il modello di turismo proposto da Gite Fuori Porta in Piemonte è lento ed esperienziale, vuole coinvolgere tutti i sensi attraverso vere esperienze di viaggio in luoghi significativi dal punto di vista storico, artistico, naturalistico e a contatto con la natura.

Il progetto si è presto evoluto in un portale che grazie alla collaborazione con operatori turistici, professionisti, guide, esperti ed enti locali propone ogni settimana gite adatte a tutti come degustazioni di vini e prodotti tipici locali, location esclusive, trekking e tour guidati tra borghi, musei e vigneti.

Ogni evento o manifestazione è pensato per valorizzare una tipicità del territorio, seguendo le stagioni e le tradizioni locali, dalla raccolta delle nocciole nelle Langhe, alla vendemmia nel Monferrato fino ai tour sulle Colline d’Arte o nelle architetture industriali.

Le attività turistiche e gli operatori che hanno aderito e supportano il progetto in continua crescita.

Nella sezione “Attività” si possono anche trovare strutture come alberghi, case vacanze e agriturismi, luoghi dove gustare piatti della tradizione piemontese, cantine aperte ai visitatori per degustazioni, feste e corsi, fattorie didattiche per avvicinarsi al mondo agricolo e naturale, e servizi per il turismo come aree camper, imbarcazioni e noleggio di e-bike.

Gite Fuori Porta in Piemonte è alla costante ricerca di nuove collaborazioni con realtà che lavorano nel mondo del turismo per valorizzare la propria offerta.

Il progetto è rafforzato e arricchito da altri importanti portali come Piemonte Tartufi, completamente dedicato al mondo del tartufo (ricette, ricerca, acquisto e cultura…) e Dogsportal.it, un blog interamente pensato per chi vive esperienze outdoor insieme al cane.

Per saperne di più su Gite fuori porta in Piemonte e diventare parte di questa grande community dedicata a tutti coloro che amano fare esperienze legate a questo fantastico territorio ricco di storia, cucina, arte e patrimoni Unesco è possibile iscriversi direttamente nel gruppo facebook “gite fuori porta in Piemonte” e seguire le iniziative con i social media.

CONTATTI - GITE FUORI PORTA IN PIEMONTE

www.gitefuoriportainpiemonte.it

info@gitefuoriportainpiemonte.it