Nasce Jakala Civitas: 500 assunzioni in arrivo per digitalizzare la pubblica amministrazione

Milano, 12 dicembre 2022. Lo spirito imprenditoriale che guida JAKALA, prima MarTech Company in Italia, approda al Settore Pubblico in un momento di grande dinamismo per il nostro Paese, chiamato a innovare e a trasformarsi in ottica digitale, anche grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Gruppo, partecipato al 60% da ARDIAN Buyout, investe nel settore attraverso JAKALA Civitas, una New Co fondata con Andrea Samaja e Silvio Antonio Varagnolo, guidata dal Managing Director di JAKALA Giacomo Lorusso, che assume il ruolo di CEO di JAKALA Civitas.

Grazie all’ingresso di un team di esperti che provengono dal settore pubblico, JAKALA Civitas offrirà servizi ad hoc che coniugano le competenze JAKALA e quelle del nuovo team di professionisti con comprovata esperienza in ambito tech e Public Sector.

“Sono molto orgoglioso di guidare questa nuova sfida imprenditoriale targata JAKALA” ha commentato Giacomo Lorusso, CEO di JAKALA Civitas “JAKALA Civitas sarà in grado di ibridare il DNA innovativo di JAKALA con le competenze di Senior Executive del settore per poter offrire a PA Centrale, Locale e Sanità, soluzioni in grado di interpretare e indirizzare in modo efficace e performante le necessità di cittadini e pazienti”.

“La sfida è far convivere elementi contrapposti: portare il meglio dell’esperienza del privato nel public sector, far evolvere la Customer Experience in Citizen & Patient Experience” ha dichiarato Andrea Samaja, co-founder di JAKALA Civitas “Il progetto nasce grazie a JAKALA, la prima martech company italiana, che ha creduto nelle potenzialità di questo nuovo mercato, e a un gruppo di colleghi di grandissimo valore”.

"Aspiriamo ad ottenere un impatto sociale tangibile” ha aggiunto Silvio Varagnolo, co-founder di JAKALA Civitas “creando valore per il cittadino che si rivolge ai servizi di un Comune, di una Città Metropolitana, di una Provincia o di una Regione e che ha diritto a efficienza, velocità, certezza del risultato, chiarezza, semplicità: benessere per tutti noi".

L’offerta della New Co sarà focalizzata su un vasto portfolio di servizi e soluzioni con l’approccio MarTech di JAKALA, per favorire l’adozione di nuove tecnologie e applicare, sulle specificità del settore pubblico, modelli di servizio utilizzati nel settore privato.

Analisi dei dati, Machine Learning e AI, Geo-Intelligence, sviluppo di infrastrutture tecnologiche, ottimizzazione di campagne media e digitalizzazione dei servizi verso il cittadino ed il paziente saranno i pilastri dell’offerta JAKALA Civitas, per applicare i principi della Customer Experience a una inedita Citizen & Patient Experience, associata ad una competenza di Transformation che massimizzerà il successo e l’adozione di queste nuove tecnologie, replicando il successo ed il posizionamento raggiunto da Jakala nel mondo del Private.

L’offerta sarà rivolta a Pubblica Amministrazione Centrale & Locale, Aziende Municipalizzate, settore trasporti e Sanità.

JAKALA

La prima MarTech company in Italia e tra i primi gruppi in Europa, specializzata in strategie di marketing e analisi dei big data, con lo scopo di aumentare il fatturato dei propri clienti, grazie a un approccio congiunto di strategia, data & advanced analytics, location intelligence, media and digital services. Fondata da Matteo de Brabant nel 2000, JAKALA è la prima realtà in Italia a combinare marketing e tecnologia applicati al mondo del sales & marketing. Nel 2021, dopo l’investimento del fondo ARDIAN, accelera il suo percorso di consolidamento internazionale. Oggi JAKALA può contare su oltre 1.700 professionisti, con un’età media di 34 anni ed equamente distribuiti per genere. Il Gruppo ha raggiunto i 380 milioni di fatturato e opera a livello internazionale con uffici in 13 paesi (in città come New York, Mosca, San Paolo, Shangai, Londra e con Headquarter a Milano). Da maggio 2021 è diventata Società Benefit affiancando al core business un purpose volto a generare effetti positivi sui propri stakeholder: azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, comunità e ambiente.

www.jakala.com/civitas