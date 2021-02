Nasce la piattaforma Microsoft Viva

Roma, 4 feb. (Adnkronos)

Nasce Microsoft Viva, la prima piattaforma di Employee Experience presentata oggi da Microsoft e che integra gli strumenti per il coinvolgimento, l'apprendimento, il benessere e l’individuazione e condivisione di know-how dei dipendenti direttamente all’interno del flusso di lavoro. Il colosso dell'informatica spiega che Viva è stata progettata "per aiutare i collaboratori aziendali a imparare e crescere attraverso nuove esperienze, perfettamente integrate con gli strumenti per la produttività e la collaborazione di Microsoft 365 e Microsoft Teams". Satya Nadella, Ceo di Microsoft, ha sottolineato che "se c'è una cosa che abbiamo imparato dall'ultimo anno è la necessità di coniugare tecnologia, dati e insight per creare luoghi di lavoro sostenibili e innovativi, capaci di ripristinare il capitale sociale perso con il passaggio ad ambienti di lavoro ibridi". "Quando investiamo nelle nostre persone e nell'esperienza dei dipendenti -ha aggiunto- possiamo avere un impatto diretto sul loro coinvolgimento, sulla loro dedizione, sulla soddisfazione dei clienti e sulla redditività. Quando le persone crescono, il business prospera".

L'annuncio di Microsoft arriva "in un momento in cui i nuovi trend socioeconomici stanno generando profondi cambiamenti nel coinvolgimento della forza lavoro. Infatti, con il passaggio a un ambiente di lavoro sempre più flessibile e digitale, è cresciuta la domanda di soluzioni che siano in grado di sostenere la creazione di una cultura aziendale, la scoperta di know-how, l'apprendimento e il benessere dei dipendenti". Gli analisti stimano che la spesa annuale delle aziende a livello globale per il nuovo business delle Employee Experience Platform (Exp) sia pari a 300 miliardi di dollari. Questa nuova categoria di soluzioni si inserisce all’interno di quello che oggi è ancora un mercato frammentato di servizi, infrastrutture e strumenti, molti dei quali poco noti e utilizzati dai dipendenti.

"Il mondo del lavoro sta cambiando e va verso un futuro caratterizzato da servizi innovativi con un focus sulla creatività, sul coinvolgimento e sul benessere delle persone, che possa aiutare le aziende a costruire nuove culture guidate da ingegno e resilienza" ha commentato Jared Spataro, Corporate Vice President, Microsoft 365 di Microsoft. "Il nostro obiettivo -ha detto il manager- è quello di fornire una piattaforma per l’Employee Experience che possa aiutare le organizzazioni a creare una cultura aziendale florida con dipendenti motivati e leader illuminati".