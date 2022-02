Nasce La Svolta, quotidiano dedicato ad ambiente, diritti e futuro. Uno spazio in cui leggere e interpretare l’attualità con uno sguardo attento alla transizione ecologica, ai diritti umani e all’innovazione. Nato dalla volontà dell’imprenditore di clean technology Pietro Colucci, è ideato e diretto da Cristina Sivieri Tagliabue.

La Svolta è un progetto cross-mediale, con un quotidiano di informazione online e un settimanale di approfondimento cartaceo, e utilizza i social media per promuovere notizie ed approfondimenti ma soprattutto per aprire un dialogo con il pubblico. Con questo obiettivo sono pensate le dirette settimanali. La campagna promozionale di lancio parte oggi da Milano con 10 tram personalizzati e una campagna di advertising realizzata in collaborazione con Igp Decaux.

Il concept e il progetto editoriale sono pensati per un quotidiano che guarda al futuro, nelle modalità e nelle tematiche perché è dalla parte dei giovani, che in questo momento si pongono domande importanti e promuovono iniziative audaci. Il design è stato realizzato per farsi notare con colori vivaci e accostamenti cromatici pop.

"Credo fermamente che l’attuale transizione ecologica possa realizzarsi solo se accompagnata da un’adeguata informazione e formazione - dichiara Pietro Colucci, direttore editoriale di La Svolta e presidente e azionista di Sostenya - Abbiamo condiviso e sostenuto, assieme a Cristina Tagliabue e Roberto Coizet, la nuova iniziativa de La Svolta per continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica, la politica ed il mondo delle imprese sull’importanza di uno sviluppo che sappia coniugare crescita economica e sostenibilità ambientale, in un quadro di tutela dei diritti e di futuro industriale ispirato all' innovazione tecnologica”.

La Svolta è un progetto carbon neutral fin dalla sua prima pubblicazione con l'impegno di compensare le emissioni legate alla produzione dei numeri digitali e cartacei grazie al finanziamento di progetti di piantumazione. Per La Svolta di carta verrà utilizzata carta certificata Fsc, ricavata esclusivamente da materia prima rigenerata, con l'intento di ridurre al minimo anche le emissioni legate alla produzione della carta da stampa. Il processo sarà seguito da una società del gruppo Innovatech, guidata da Camilla Colucci: Circularity.

La storia. Dal 1 dicembre La Svolta è nativa digitale, è presente sui social media e ha un public editor. Il 1 gennaio 2022 fa il suo ingresso su internet con un piccolo 'manifesto' programmatico e le prime notizie dell’anno nuovo. Da febbraio il progetto cartaceo.

La Svolta è una società benefit partecipata, per la maggioranza da Sostenya Group, che si occupa di sostenibilità ed economia circolare. La maggioranza de La Svolta è di proprietà dell’imprenditore Pietro Colucci. Una piccola percentuale è detenuta da Roberto Coizet, presidente di Rete Ambiente, e da Cristina Sivieri Tagliabue.