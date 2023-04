Nasce M&C SAATCHI EU: la nuova piattaforma europea di Creative Solutions

M&C SAATCHI Group rafforza la propria offerta europea con una piattaforma continentale pensata per rispondere in modo nuovo alle più diverse esigenze dei clienti: dalla consulenza strategica alla brand experience, dalle global issue sociali e ambientali al marketing delle passioni. Un nuovo modello operativo agile e connesso, con hub specialistici e “houses” nelle principali città europee. Alla guida Carlo Noseda, CEO M&C SAATCHI EU.

Milano, 20 Aprile 2023. M&C SAATCHI presenta la sua nuova piattaforma europea, nata per valorizzare le diversità e creare sinergie tra culture e paesi. Una nuova dimensione per M&C SAATCHI che riflette ciò che un Creative Business Partner oggi deve saper fare: rispondere alle reali domande dei clienti e crescere con loro oltre i confini locali, in una modalità sempre più agile e connessa.

Con un modello che va al di là del tradizionale approccio “ufficio-centrico”, limitato dai costi fissi e dalla scarsa flessibilità, la nuova visione di M&C SAATCHI EU punta prima di tutto sui talenti, le competenze e le collaborazioni “aperte” tra creativi, team e clienti. Collaborazioni che possono avvenire ovunque e che avranno nel nuovo concept delle M&C SAATCHI Houses sparse per l’Europa dei luoghi di incontro, interazione e ispirazione.

Ogni cliente potrà inoltre creare il proprio pacchetto su misura, anziché dover “comprare” un’intera agenzia monolitica, scegliendo all’interno della variegata offerta di Creative Solutions M&C SAATCHI, quelle che meglio rispondono alle esigenze specifiche del suo business. Tra le altre: Advertising, Media, Sostenibilità, CRM, PR, Social & Talent management, Data, Technology & Digital Transformation.

Un’offerta sviluppata ulteriormente grazie ad hub locali, veri e propri centri di specializzazione con i quali valorizzare sempre di più le Creative Solutions attraverso la diversità e la ricchezza culturale europea.

Così a Bruxelles aprirà l’hub dedicato alle Global Issues, per aiutare i brand ad affrontare le questioni più critiche del mondo contemporaneo, dalle tematiche sociali a quelle ambientali.

Stoccolma sarà invece il centro del Brand Experience & Design, con soluzioni che permettono di ridefinire l’esperienza di brand all’interno dei nuovi scenari digitali.

L’hub strategico europeo sarà a Milano, proseguendo un’evoluzione consulenziale che già oggi offre alle aziende servizi e affiancamento top-level nella definizione delle loro strategie di marketing e comunicazione.Berlino sarà infine la casa delle Passion Marketing Solutions, l’offerta unica M&C SAATCHI che punta sempre di più a connettere i brand con le nostre passioni, dallo sport, agli eventi e l’intrattenimento.

M&C SAATCHI EU sarà guidata in qualità di CEO da Carlo Noseda, fonder nel 2010 della sede milanese M&C SAATCHI, che ora servirà anche da Headquarter Europeo. Carlo Noseda lavorerà fianco a fianco con Wendy Dixon, Chief Growth Officer, e Justin Graham, Head of Advertising Network.

Carlo Noseda, CEO M&C Saatchi Europe, commenta: “M&C SAATCHI EU è una piattaforma open-source, un vero e proprio “store” per tutte le nostre Creative Solutions. Un nuovo modello operativo disegnato per consentire ai clienti di sfruttare tutte le nostre competenze specialistiche in modo più sinergico ed efficiente. E l’Europa è semplicemente il posto ideale per fare questo, grazie a tutte le nostre meravigliose diversità che si trasformano in una fonte di ispirazione senza limiti quando giochiamo insieme come un’unica squadra”.

Moray MacLennan, CEO M&C Saatchi, commenta: “Carlo embodies the entrepreneurial spirit of M&C Saatchi. Having built M&C Saatchi Milano with his partners from scratch to be one of the most respected agencies on the continent, he is perfectly placed to supercharge our unique creative solutions offering for clients across Europe.”

M&C SAATCHI MILANO:

M&C Saatchi Milano, sede italiana e Hub europeo del Gruppo M&C SAATCHI, che accoglie e coordina nella regione tutte le Creative Solutions del Gruppo. Una piattaforma sviluppata per rispondere in modo integrato alle nuove domande di business, con al centro la Brutal Simplicity of Thought M&C SAATCHI.

