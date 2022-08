Nasce Mediametaverso, in collaborazione con Metaword, società leader nella tecnologia del Metaverso

Mediametaverso, "La comunicazione diventa futuro": un nuovo progetto per vivere l'emozione di una comunicazione e di un giornalismo più immersivo, partecipato, informativo e più reale

Milano, 5 agosto 2022 - La struttura Mediametaverso - "La comunicazione diventa futuro" - ideata dai giornalisti Marco Sutter e Biagio Maimone, è il nuovo sistema avanzato che consentirà di conoscere la notizia entrando dentro la notizia, vivendola, sentendola e partecipandovi, grazie alle potenzialità offerte dalla tecnologia del Metaverso.

Sarà possibile, in tal modo, entrare nel fatto, nell'evento, nel meeting, interagendo con il mondo, rimanendo a casa, seduti e, nel contempo, immersi nella realtà.

Entrare nella notizia, percependo la realtà di un fatto, oggi è possibile con Mediametaverso.

Si potrà abbattere il confine tra "virtuale" e "realtà" ed avere la possibilità di comprendere meglio ed imparare quello che succede nel nostro pianeta "reale".

"Se avremo la possibilità di esperire, in prima persona, il mondo e l’attualità, beneficiando di interconnessioni nuove, forse saremo in grado di sviluppare maggiore empatia verso gli altri. 'La comunicazione diventa futuro' è lo slogan di Mediametaverso, perché il futuro è adesso" hanno dichiarato Sutter e Maimone.

Mediametaverso "La comunicazione che guarda al futuro" si prefigge l'intento di creare per i quotidiani nazionali, per le televisioni ed i media, un diverso modo di fruire delle informazioni, grazie ad una nuova tecnologia sviluppata da Metaword di Francesco Colucci e soci.

Metaword ha già dato corso a processi innovativi per la fruizione di opere d’arte replicate in forma olografica, supportate dall’intelligenza artificiale, realizzando una versione in metaverso della Galleria San Babila, nella quale immergersi indossando un oculus.

La collaborazione con il team di Metaword consentirà, in tempi brevissimi, di dar corso ad un nuovo sistema di comunicazione di facile utilizzo, nonché di vivere esperienze immersive nelle notizie.

La struttura Mediametaverso sarà operativa dal mese di settembre e si occuperà anche di comunicazione sociale, istituzionale, politica, economica, sportiva, enogastronomica, turistica, di marketing, di pubbliche relazioni, di media relations, di ufficio stampa e di social.