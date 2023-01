Nasce Osservatorio economico su filiera Mozzarella di Bufala Campana Dop

Iniziativa del Consorzio di tutela in partnership con Unicredit e Nomisma presentata a Milano

Arriva il primo Osservatorio Economico sulla filiera della Mozzarella di Bufala Campana Dop. A lanciarlo il Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop in partnership con UniCredit e la società di ricerca Nomisma. L'Osservatorio è stato presentato oggi, a Milano, nella Tree House di UniCredit.

La giornata di lavori si è aperta con un videomessaggio del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, e i saluti del presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo, e dell’Head of Client Strategies di UniCredit, Annalisa Areni. A seguire la tavola rotonda sul tema 'Economia e innovazione, gli scenari futuri per la Mozzarella di Bufala Campana Dop', con Luca Bianchi, direttore di Svimez, Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela, e Ferdinando Natali, Regional Manager UniCredit Region Sud, moderati da Fabio Tamburini, direttore del quotidiano 'Il Sole 24 Ore'.

L’Osservatorio ha l’obiettivo di fotografare la realtà economica di un comparto che rappresenta il più importante prodotto a marchio Dop del Centro-Sud Italia, ma anche di verificarne le trasformazioni, per consentire di monitorarne le esigenze e costruire azioni adeguate a sostegno del suo sviluppo. Il progetto del Consorzio ha individuato in Nomisma il partner scientifico, che curerà annualmente l’analisi di dati e trend, e in UniCredit il partner economico, visto l’impegno della banca nel sostegno al settore agroalimentare.