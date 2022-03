Nasce Sblind, il primo social network a kilometro zero

Kilometro zero, sostenibilità, rispetto: Sblind è il primo social network geolocalizzato, senza algoritmi di profilazione e contenuti aggressivi, violenti o irrispettosi.

Milano, 23 marzo 2022. Secondo l’annuale ricerca Hootsuite, gli utenti che utilizzano i social media in Italia sono 35 milioni (il 58% della popolazione), con una crescita importante dal 2019 (+6,4%, che significa 2.1 milioni in più). Gli utenti attivi sui social da dispositivi mobili sono il 98%.

Il social predominante resta Facebook, con 29 milioni di utenti, seguita da Instagram (20 milioni). Ottime anche le performance di Linkedin (14 milioni). Staccati, ma sempre ragguardevoli nell’utilizzo, Twitter (3,17 milioni) e Snapchat (3.05 milioni).

L’88% degli utenti mostra engagement o comunque ha postato almeno un contenuto al mese, con un tempo medio giornaliero di permanenza che sfiora le 2 ore (1 ora e 57 minuti). Ogni utente ha in media 7.8 account e il 31% di questi usa i social per motivi lavorativi.

Ma esiste anche un rovescio della medaglia: social “mainstream” come Facebook stanno in realtà perdendo terreno e altri crescono ad un ritmo inferiore rispetto alle attese. Da queste premesse parte il lancio di Sblind (www.sblind.com), il primo social media geolocalizzato (a “kilometro zero”) nato per connettere tutti coloro che si trovano nella stessa area geografica. La visione del Team è di realizzare un Social Network che sia connesso al territorio e abbia caratteristiche di sostenibilità e trasparenza.

Ridefinire o meglio ridare significato al concetto Social, riportando la socialità e la società al centro del progetto. Sblind identifica in Social tutto ciò che accade in relazione al mondo con il quale l’Utente interagisce.

“Vogliamo offrire un’esperienza social che sia diretta, vera e kmzero – dichiara Francesco Bertuletti, AD e cofunder della startup - Ridefinire quindi il perimetro e le modalità di condivisione per favorire una conoscenza ed una crescita che sia sostenibile e molto aderente alla realtà ed al territorio nel quale ci muoviamo e creiamo le nostre relazioni”.

Ma come funziona Sblind?

Sblind funziona apparentemente come un normale social media. Dopo aver scaricato gratuitamente la App Sblind e aver attivato il proprio account, è possibile caricare i post o visualizzare i contenuti pubblicati dagli altri utenti. Immaginiamo di avere il paese mappato con 107 aree ben definite, le nostre città/province, Sblind rappresenta la App con la quale posso scoprire 107 social differenti tra loro.

L’Utente decide in quale città caricare il proprio contenuto e da quel momento il post sarà visibile a chiunque si trovi in quella città

E’ il contenuto che viene geolocalizzato, pertanto ad ogni città corrisponderanno contenuti differenti.

E a proposito di contenuti: “Questi – continua Bertuletti - vengono validati singolarmente senza utilizzo di algoritmi dedicati. Nel team ogni giorno si validano i post prima di autorizzare il caricamento. Un modo chiaro e responsabile nella gestione dei contenuti. Nessun follower da conquistare, ogni utente vale ciò che ha da comunicare. Semplice e chiaro, dopo 30 giorni i contenuti vengono eliminati definitivamente”.

I numeri sembrano dar ragione all’approccio rivoluzionario di Sblind: dalla Beta lanciata ad aprile nel territorio bergamasco e poi esteso a Brescia ed una parte di Milano, sono state oltre 500.000 le visualizzazioni singole e 13.000 i contenuti caricati. Segno di un desiderio non più tanto latente di cambiamento.

Sblind

Sblind nasce per colmare un vuoto creato proprio dall’evoluzione globalizzante dei Social più diffusi al mondo. Sblind vuole ricreare un mini ecosistema nel quale le persone, i luoghi le attività si possano riconoscere.

L’attuale proposta Social comprende una moltitudine di opzioni che rendono la fruizione di contenuti potenzialmente infinità e variegata, intrisa di algoritmi e strumenti di Intelligenza Artificiale che minano la capacità critica di scoprire e ricercare ciò che davvero interessa. Il progetto Sblind vuole ridare spazio ad una condivisione che sia basata sulle relazioni, sul territorio e sulla scoperta di ciò che ruota nel nostro mood.

