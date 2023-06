Nasce Serial Cleaner, formazione mirata per titolari di imprese di pulizia

Settore delle pulizie professionali in crescita, Luigi Marfella (Serial Cleaner): “Necessaria una formazione sulla gestione d’impresa e la creazione di certificazioni”

Roma, 30 maggio 2023 - In seguito allo scoppio della pandemia di Covid-19, il settore del cleaning professionale ha registrato una crescita notevole che, nel post Covid, ha portato ad un +40% di fatturato (Fonte Cerved ON per AFIDAMP, Associazione Fabbricanti e Fornitori Italiani Attrezzature Macchine Prodotti e Servizi per la Pulizia).

Numeri che interessano molte aziende e che incentivano aspiranti imprenditori a lanciarsi in questo mercato, incoraggiati anche dall’assenza di una “selezione all’ingresso”.

Non essendoci la necessità di una certificazione e non esistendo nessun ente riconosciuto che regolamenti questa professione, chiunque può aprire partita iva e avviare una sua impresa di pulizie.

“Molte imprese sono nate dal nulla, senza una visione strategica. – Commenta Luigi Marfella, imprenditore del settore delle pulizie, formatore e ideatore del progetto Serial Cleaner – Nel nostro Paese c’è la tendenza a sottovalutare l’importanza di avere alla guida di un’azienda, anche di piccole dimensioni, una persona che sia realmente preparata a livello gestionale e imprenditoriale”.

Con quali risultati? Come accade per tanti altri settori, i titolari di imprese di pulizie incontrano parecchi ostacoli, che vanno dalla difficoltà nel trovare nuovi collaboratori da assumere, alla conseguente impossibilità di acquisire nuovi clienti e cantieri, giornate di lavoro lunghe ed estenuanti per portare a termine tutti i lavori, clienti che non pagano e, come se non bastasse, utili sempre troppo bassi rispetto al fatturato.

“Lavorare a stretto contatto con diversi titolari d’imprese di pulizie mi ha permesso di avere una visione chiara di quelle che sono le problematiche più frequenti. – Prosegue Marfella - Purtroppo le regole sono cambiate, il mercato è in continua evoluzione e quello che funzionava dieci anni fa non funziona più. Anche il nostro modo di fare impresa deve evolversi di conseguenza”.

Da qui è nata l’idea di Serial Cleaner, progetto avviato nel 2022 e finalizzato ad aiutare sempre più titolari a diventare imprenditori di successo.

Scopo del progetto è di riqualificare queste imprese, partendo dalla formazione dei titolari.

Formazione incentrata non su competenze tecniche ed operative su cui questi imprenditori sono già preparati, ma sulla gestione d’impresa, trattando tematiche che spaziano dalle marginalità alle vendite al marketing, dalle risorse umane alla gestione finanziaria.

Figlio di una bidella o come si chiamerebbe oggi “collaboratore scolastico” Luigi conosce nello specifico ogni dettaglio delle pulizie professionali diventando per enti formativi ed aziende un consulente capace di risolvere molteplici problemi di natura tecnica, ma secondo la sua esperienza le vere lacune sono nella parte imprenditoriale di molte piccole aziende che non sono state formate su come creare e gestire un’ impresa di pulizie e su come poter alzare il livello del settore.

Luigi Marfella si è inizialmente avvicinato al mondo del cleaning professionale in quanto titolare di un’azienda fornitrice di prodotti e macchinari dedicati. Ad oggi è in compartecipazione con diverse imprese di pulizie in qualità di consulente con l’obiettivo di migliorarne i risultati e aumentarne i margini di guadagno. Sono già 90 gli imprenditori che, mettendo in pratica le sue strategie, hanno raggiunto i loro obiettivi, rivoluzionando la loro impresa di pulizie.

Obiettivo di Marfella, è di arrivare alla creazione di una vera e propria qualifica, regolamentando il settore tramite la creazione di un albo o di certificazioni ufficiali.

Oltre al corso, Serial Cleaner si avvale dei suoi canali social per rispondere ai dubbi più diffusi tra i titolari di imprese di pulizie. Al momento sono attivi un gruppo Facebook specifico, dove i partecipanti possono confrontarsi e ricevere supporto, un blog ed un canale Youtube.

Per informazioni: https://serialcleaner.it