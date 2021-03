Nasce Smart BPER Zone, il portale di shopping online dedicato alla clientela

Modena, 29 marzo 2021 - BPER Banca lancia Smart BPER Zone, un nuovo programma digitale nato dalla partnership con Ventis Srl, società del Gruppo Iccrea, leader in Italia nella gestione dei marketplace.

Si tratta di un portale di shopping online dedicato ai clienti del Gruppo BPER (BPER Banca e Banco di Sardegna), che offre l’accesso a una vasta selezione di prodotti e servizi: eccellenze dei settori moda, arredamento, enogastronomia, wellness e molto altro, a prezzi vantaggiosi per periodi di tempo limitati.

I clienti che faranno acquisti dal sito www.smartbperzone.it o dall’App Smart BPER Zone, disponibile sugli store Android e IOS, oltre a beneficiare di prezzi scontati fino al 70% e di promozioni personalizzate, riceveranno un cashback per ogni transazione, accumulando crediti spendibili per acquisti futuri.

Il progetto si pone l’obiettivo di creare sinergie tra privati e aziende del Gruppo: Smart BPER Zone potrà infatti essere una vetrina per le aziende clienti, favorendone la conoscenza, lo sviluppo delle vendite e contribuendo alla valorizzazione del tessuto economico sul territorio nazionale.

Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca, afferma: “L'e-commerce è da anni in costante crescita e si è ormai consolidato anche nelle abitudini dei consumatori italiani. Un trend di cui BPER è consapevole: già nel 2016, infatti, abbiamo siglato il primo accordo di partnership con Amazon. Ora, attraverso il portale Smart BPER Zone, vogliamo rafforzare l’importante connessione tra e-commerce, produttori locali e retailer. In ottica futura, sempre più integrata tra canali fisici e digitali, l’acquisto online di servizi ‘esperienze’ permetterà alla clientela di conoscere e avvicinarsi maggiormente a realtà imprenditoriali locali di eccellenza”.

Andrea Ascari, referente della Direzione Everyday Bank di BPER Banca e responsabile del progetto Smart BPER Zone, commenta: “Attraverso il rapido processo di digitalizzazione avvenuto negli ultimi anni, il cliente è diventato sempre più esigente. Il nostro compito non può quindi limitarsi a generare prodotti e servizi, ma deve puntare fortemente su un nuovo modo di relazionarsi con la clientela. L’ambizione di Smart BPER Zone è di essere sempre più integrata con i sistemi della Banca, per diventare un programma di loyalty innovativo e semplice nelle sue modalità di accesso e di utilizzo. Il futuro e l’ambizione della progettualità puntano infatti a premiare in modo sempre più automatizzato i comportamenti bancari dei clienti”.

Per informazioni: www.smartbperzone.it