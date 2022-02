Roma, per 3 mesi nasconde corpo della madre morta in cassapanca

Era nascosto in una cassapanca da tre mesi il corpo della 90enne, trovata morta ieri sera poco prima delle 20 in un appartamento del quartiere romano dell'Esquilino. La scoperta è stata fatta nel corso di uno sfratto esecutivo. Il figlio della donna, che è stato denunciato per occultamento di cadavere e ricoverato nel reparto di psichiatria in ospedale, ha segnalato agli agenti della polizia la presenza del cadavere.