Per il tradizionale cenone e pranzo di Natale di 100 milioni di euro spesi in più rispetto al 2019

Tra costo delle materie prime in aumento e caro energia, il Natale 2021 potrebbe essere segnato da rincari importanti per le famiglie italiane. Secondo Codacons si parla per il tradizionale cenone e pranzo di Natale di 100 milioni di euro spesi in più rispetto al 2019.