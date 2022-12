Prezzi di panettone e pandoro in un aumento del +8% rispetto al 2021. Lo rileva un'indagine di Ferconsumatori, secondo la quale il rincaro è dovuto in larga parte all’aumento del costo della farina di frumento, che quest’anno è salita di oltre il 63%. l prezzo dei prodotti aumenta del 9% se acquistato al supermercato, del 13% se optiamo per la versione artigianale.