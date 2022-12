Natale, alimentari e giocattoli regali preferiti da italiani

Tre italiani su quattro – per l'esattezza il 72,7% in leggero calo rispetto al 74% dell’anno scorso - faranno i regali di Natale, ma c’è un 27,3% che non farà acquisti principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione economica o per l’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione; in ogni caso, in cima alla lista dei regali più diffusi si confermano i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli (49%), libri ed ebook (48%), abbigliamento (47%), prodotti per la cura della persona (41%). Sono alcuni dei risultati di un’indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format research da cui emerge come tra i regali che registrano l’incremento maggiore rispetto al Natale 2021 si segnalano i prodotti per animali (+8,4%); per chi sceglierà di acquistare online i regali, si confermano in cima alla lista anche quest’anno carte regalo (77,8%) e abbonamenti streaming (76,4%).

Al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 50,3% degli italiani farà regali ad amici e conoscenti e ad acquistarli saranno prevalentemente i coniugi in coppia.

Internet (64,6%) rimane il canale più gettonato per la scelta dei regali, anche se, per la prima volta dal 2009, risulta in calo dopo il boom registrato durante la pandemia (67,5% nel 2020 e 69% nel 2021); aumentano, invece, gli acquisti presso i negozi di vicinato passati dal 42,5% al 45%, segno che gli italiani – passata l’emergenza pandemica – stanno riscoprendo il piacere di vivere il proprio quartiere e le vie dello shopping.