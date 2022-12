Natale, dai saggi ai 'grandi ritorni': sotto l'albero fioccano i libri per le feste

Dai romanzi ai saggi passando per i grandi ritorni sugli scaffali. Il Natale, come di consueto, è il tempo propizio per lo scambio dei doni tra cui i libri hanno un posto d'onore. Le case editrici non si lasciano sfuggire la ghiotta occasione per mandare in libreria le ultime novità. Fioccano così proposte per tutti i gusti: il ventaglio è ampio e articolato ed è in grado di accontentare tutti i lettori.

E' fresco di stampa, tanto per cominciare, l'ultimo saggio di Ernesto Ferrero, premio Strega nel 2000 con 'N', che con Einaudi ha firmato 'Album di famiglia. Maestri del Novecento ritratti dal vivo'. Si tratta di una carrellata di grandi protagonisti della nostra cultura visti da vicino. Forte della sua lunga esperienza nel mondo dell'editoria, e nella sua veste di scrittore, Ferrero dà conto dei suoi incontri e della sua lunga frequentazione con personaggi del calibro di Natalia Ginzburg, Elsa Morante, Italo Calvino.

Mostri sacri delle nostre lettere, cui si aggiungono anche coloro che hanno scritto pagine fondamentali nel campo dell'editoria del nostro Paese come Roberto Calasso, Elvira ed Enzo Sellerio, Giulio Einaudi oppure come Inge Feltrinelli. Senza dimenticare 'padri nobili' come Pavese, Montale, Bobbio, Mila, Foa, Revelli e Rigoni Stern. Sono, spiega Ferrero, "maestri, padri e fratelli elettivi, amici, compagni di lavoro e di viaggio, presenze vive con cui dialogare". La casa editrice torinese va incontro anche agli amanti del giallo presentando un ritorno che è già in vetta alle classifiche dei libri più venduti. Lo scrittore Maurizio de Giovanni, infatti, offre ai suoi lettori uno dei suoi personaggi più apprezzati e amati, il commissario Ricciardi. Al centro di 'Caminito' si trova ad indagare nel 1939 proprio quando "il vento dell'odio" comincia a soffiare rischiando di spazzare via tutto.

Anche Adelphi schiera i suoi 'pezzi forti' puntando, come sempre, sul suo marchio di fabbrica: fare leva sulla grande letteratura. E' il caso del premio Nobel per la letteratura del 1949, William Faulkner, di cui ora viene pubblicato 'Non si fruga nella polvere' del 1948. Calato nella mitica contea di Yoknapatawpha, dove Faulkner ha ambientato molti dei suoi romanzi e racconti più celebri, nel libro viene raccontata la storia del vecchio nero Lucas Beauchamp che, accusato di aver ucciso un bianco, rischia il linciaggio.

Sotto l'albero di Natale non può mancare un po' di leggerezza. Un approccio alla realtà più 'facile' che però aiuta anche a riflettere sui grandi nodi irrisolti della nostra vita quotidiana. E' il punto di vista che Federico Palmaoroli adotta nel suo lavoro di vignettista che ora trova spazio nel volume 'Come dice Coso, un anno di satira' (Rizzoli). Un libro che, di fatto, è un diario di viaggio dell'anno appena trascorso. Palmaroli propone un compendio di battute folgoranti, un manuale per capire la società contemporanea. Pagine che fanno venire il buonumore ma che, al tempo stesso, aprono squarci sulla politica italiana e non solo.

Da un vignettista all'altro. E' la 'storica' firma del Corriere della Sera Emilio Giannelli, che ogni giorno pubblica sul quotidiano di via Solferino una vignetta che inquadra uno dei fatti principali, a raccontarsi nel volume 'Un'Italia da vignetta' (Solferino) scritto con il giornalista del Corriere Paolo Conti. Un libro che raccoglie i disegni più belli e recenti, con molti inediti, di una carriera iniziata al 'Travaso' prima di conoscere Forattini che lo portò a 'Repubblica' e di passare poi al 'Corriere della Sera', con cui collabora da oltre trent’anni. Passando ad altro, ecco una lettura approfondita per coloro che intendono studiare il Fascismo anche alla luce del centenario della Marcia su Roma. E' 'Storia del fascismo', il saggio di Emilio Gentile, uno degli storici più preparati sul Ventennio con una ricca bibliografia sul tema, edito da Laterza.

Delitti e misteri non mancano poi nel volume sfornato da 'casa' Sellerio 'Regalo di Natale', una raccolta di racconti nella quale i protagonisti - nati dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi, Bill James, Francesco Recami, Antonio Manzini e Maurizio de Giovanni - si devono misurare con casi irrisolti e complicati che lasceranno il lettore con il fiato sospeso fino all'ultima riga.