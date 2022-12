Natale, festività all'estero per i militari italiani in 35 operazioni internazionali

Natale nei teatri operativi all'estero per i militari italiani impegnati nelle 35 operazioni internazionali in 24 nazioni, nelle quali è in campo il nostro Paese. Il personale in totale impiegato è di circa 12mila unità, delle quali circa 7mila sono impegnate in operazioni internazionali e circa 5mila, impegnate nelle tre operazioni sul territorio italiano.

Una presenza e un impegno che il governo ha voluto ricordare: la premier Giorgia Meloni si è recata in missione in Iraq, dove l'Italia ha il comando della missione Nato, per portare gli auguri a tutti i militari impegnati nelle missioni di pace. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è partito per il Libano dove ha incontrato i militari del contingente italiano della missione Unifil di stanza a Shama. E ancora, il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova oggi in Bulgaria nell'ambito di un viaggio a tappe che lo ha visto in precedenza in Ungheria e Romania per salutare il personale dei contingenti nazionali schierati.

Nei giorni scorsi, inoltre, si è svolto il tradizionale collegamento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme allo stesso Crosetto, in videoconferenza con i teatri operativi in Iraq, Kuwait, Libano, Somalia, Egitto, Libia, Kosovo, Lettonia, Romania, Niger, Albania, gli equipaggi delle Navi San Giorgio e Libeccio in missione nel Mar Mediterraneo e in Antartide con la Spedizione scientifica italiana Senitoff.