Natale, Ficarra e Picone: "Tutti fanno auguri per questo del 2021, noi i primi a farli per il 2022"

"Visto che tutti vi fanno gli auguri per questo 2021, noi siamo i primi a farvi gli auguri di Natale per il 2022". Questo l'augurio di buone feste di Salvo Ficarra e Valentino Picone all’AdnKronos. I due attori, oggi a Catania alla sala ‘Harpago’ del teatro ‘Gatto blu’ per la presentazione del libro a loro dedicato ‘E’ la coppia che fa il totale’ di Ornella Sgroi, rispondendo ad una domanda sul recente derby calcistico siciliano vinto dal Catania sul Palermo hanno replicato: "Quello che conta sarà quello del ritorno anche perché, specialmente all’andata, la Palermo-Catania, e’ tutta cantieri…". Ironizzando infine alla sollecitazione sul libro a loro dedicato tutto da leggere, i due attori hanno simpaticamente chiosato: "Anche da tenere sotto la sedie che traballano un po’ o da mettere in libreria se l’avete…". (di Francesco Bianco)