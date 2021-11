Natale gourmet con le idee golose di Callipo

Per un Natale all’insegna del gusto arrivano le idee regalo di Callipo, proposte sfiziose per conquistare amici e parenti buongustai.

L’ispirazione per il perfetto dono gastronomico arriva dai cofanetti d’autore disegnati dal noto designer calabrese Antonio Aricò, che racchiudono il pregiato tonno dell’azienda conserviera e una selezione degli altri prodotti che esaltano le materie prime del territorio come il peperoncino calabrese, la ‘nduia di Spilinga, la cipolla rossa di Tropea IGP, il bergamotto. La collezione firmata Aricò comprende sette confezioni da collezione con illustrazioni che si ispirano al rito e alla tradizione della pesca del tonno e sono dei bauletti in cartone, latta o scrigni di legno. Regali di gusto e solidali, in quanto il confezionamento è realizzato da un gruppo di detenuti del Penitenziario di Vibo Valentia (VV) con cui Callipo porta avanti da sei anni un progetto di inclusione sociale, formazione e lavoro (FOTO).

Il lato dolce dei regali è il panettone artigianale Callipo 1913, un omaggio al territorio calabrese con l’utilizzo di materie prime di altissima qualità. Il panettone viene, infatti, realizzato a mano con pochi ingredienti freschi e genuini, senza olio di palma, conservanti e coloranti, e necessita di oltre 40 ore di lievitazione e un riposo lento a testa in giù per 12 ore. Disponibile in tre varianti: classico, nel rispetto della tradizione, con arancia candita e uva sultanina; agli agrumi con una ricetta esclusiva che unisce la delicatezza del cioccolato bianco all’aroma intenso del cedro e del bergamotto, agrumi tipici del territorio; la versione golosa al doppio cioccolato dove la delicatezza del cioccolato bianco si unisce al gusto deciso del fondente. Un regalo non solo buono ma anche bello grazie al packaging artistico realizzato da Antonio Aricò.

Le idee regalo Callipo sono acquistabili online su shop.callipo.com, dove è anche possibile comporre la propria confezione personalizzata, senza spese di spedizione in tutta Italia oppure nei negozi monomarca Callipo 1913 presenti a Cosenza, Reggio Calabria e Roma. Per scoprire tutti i punti vendita https://callipo.com/