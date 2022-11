Natale, Panettone e Pandoro immancabili per 62% italiani

Una ricerca di Nextplora per Bauli evidenzia questa predilezione degli italiani per i due dolci iconici della ricorrenza natalizia

Panettone e pandoro sono immancabili e insostituibili sulla tavola del Natale per ben il 62% degli italiani. È quanto emerge da una ricerca realizzata da Nextplora per Bauli e relativa all’evoluzione del concetto di bontà nel corso del tempo: sono proprio infatti questi due iconici dolci a creare l’atmosfera autentica del Natale per la maggior parte delle persone, addirittura più dell’albero di Natale (che 'fa Natale' per il 59% degli intervistati). E, notizia altrettanto interessante, nell’eterno dilemma tra "panettone o pandoro" per questo Natale 2022, il 63% degli italiani si dichiara fieramente Team Pandoro, soprattutto i più giovani (il 76% degli appartenenti alla Gen Z e il 78% dei Millennial), mentre il panettone incontra i gusti soprattutto dei Baby Boomer (54% rispetto alla media nazionale del 37%).