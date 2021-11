Natale, Prandini: “Da rialzo contagi a rischio 4 mld spesa per turismo, bisogna vaccinarsi”

La ripresa dei contagi può avere impatti negativi sulla spesa turistica e alimentare fino a -4 miliardi a Natale visto che sono 10 milioni le famiglie italiane che pensavano di trascorrere le vacanze in località turistiche e di spendere per andare al ristorante e acquistare souvenir alimentari. È l’allarme lanciato dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini dal XIX Forum dell'Agricoltura e dell’Alimentazione in corso a Roma. Ma non solo, a preoccupare è anche la ripresa dei contagi in Europa e in particolare in Germania. Prandini dunque rivolge un invito a vaccinarsi.

di Cristina Armeni