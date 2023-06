Natalità, Bella (Confcommercio): "Più servizi per aumentare partecipazione femminile al lavoro"

"Eguagliando il passo di partecipazione femminile al valore dell'Ue a 27 si avrebbero 1,873 milioni di occupate in più. E' qui che si deve operare. Le donne in Italia, specie al Sud, non sono libere di operare delle scelte, è il risultato di un'imposizione. E maggiore è il tasso di partecipazione femminile, maggiore è il tasso di fertilità. E più sono disponibili servizi, più le donne scelgono di partecipare al mercato del lavoro. Ad esempio gli asili nido, che non sono risolutivi ma aiutano ma da qualche parte bisogna cominciare". Lo ha detto Mariano Bella, responsabile ufficio studi di Confcommercio, intervenendo a 'Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani', l'evento promosso da Adnkronos, e in corso oggi al Palazzo dell'informazione a Roma, per il lancio di ‘Demografica’, un nuovo progetto editoriale del Gruppo che ha l’obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che tenga insieme gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici del tema.