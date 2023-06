Natalità, Busso (Marchi Storici): "Calo demografico esiste, agire per risolverlo"

"Noi creiamo prodotti e li vendiamo, se non ci sono le persone a cui venderli siamo tutti preoccupati e quindi va trovata una soluzione a questo. C'è un problema reale e bisogna capire come risolverlo. Secondo me il pensiero del calo demografico non bisogna far finta che non ci sia, è un problema reale. E' facile agire nelle aziende di grandi dimensioni con misure a sostegno della famiglia ma nelle piccole e medie imprese è più difficile, anche se c'è un welfare 'atavico' che aiuta in questo senso". Lo ha detto Roberto Busso, vice presidente Marchi Storici, intervenendo a 'Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani', l'evento promosso da Adnkronos, e in corso oggi al Palazzo dell'informazione a Roma, per il lancio di ‘Demografica’, un nuovo progetto editoriale del Gruppo che ha l’obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che tenga insieme gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici del tema.

"I marchi storici che fanno parte della nostra associazione sono tradizioni famigliari che si ripetono e il welfare ce l'hanno dentro, si lavora di padre in figlio nell'azienda, e si è sempre pronti ad agire in modo solidare quando c'è bisogno", ha concluso.