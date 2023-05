Natalità, Mattarella: "Nascita di un figlio è speranza di continuità"

"La nascita di un figlio è segnale di speranza e di continuità della comunità". Così in un messaggio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della III edizione degli Stati Generali della Natalità. Per il Capo dello Stato "alle Istituzioni compete la responsabilità di attuare politiche attive che permettano alle giovani coppie di realizzare il loro progetto di vita, superando le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi che rendono ardua la strada della genitorialità"