Natalità, Meloni e Papa Francesco agli Stati Generali

Il premier Giorgia Meloni con Papa Francesco nella seconda giornata degli Stati Generali della Natalità a Roma. "Parlare di maternità e famiglia è un atto rivoluzionario", ha detto il presidente del Consiglio, ricordando come il suo governo ha messo proprio "le famiglie in cima all'agenda". Nel suo discorso, il Papa chiede quindi "politiche lungimiranti" per aiutare le famiglie. "La sfida della natalità è questione di speranza che non è illusione o emozione, ma scelte concrete per seminare il futuro".