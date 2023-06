Natalità, Rosato (Danone): "Nostra azione in Italia best practice, +8% nati in azienda"

"Danone fin dal 2011 ha avviato iniziative concrete sul campo con l'ascolto e con la creazione del decalogo sul bambino e sulla natalità, informando ad esempio i genitori sui loro diritti. Da qui si è passato ad altre iniziative tanto che Danone Italia è stata un'apripista e la best practice italiana è stata esportata anche all'estero. Questo ci inorgoglisce molto. Abbiamo un più 8% di nati in azienda in italia, è un trend positivo che ci fa piacere". Lo ha detto Giovanna Rosato, head of compliance Italy & Greece - Danone, intervenendo a 'Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani', l'evento promosso da Adnkronos, e in corso oggi al Palazzo dell'informazione a Roma, per il lancio di ‘Demografica’, un nuovo progetto editoriale del Gruppo che ha l’obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che tenga insieme gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici del tema.

Secondo Rosato "le aziende hanno il compito di creare il contesto sociale in cui le donne e anche gli uomini possono sviluppare la propria identità e anche le condizioni per una crescita anche a livello demografico", ha concluso.