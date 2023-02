L'Italia ha delle "problematiche" specifiche a raggiungere l'obiettivo preso nel 2014 di arrivare a spendere il 2% del Pil per la difesa, anche per via dei "limiti" che i parametri Ue pongono alla spesa pubblica. A porre il tema nella ministeriale Nato a Bruxelles è il ministro della Difesa Guido Crosetto, evidenziando come il patto di stabilità, che si sta tentando di riformare, possa confliggere con il rispetto degli obiettivi dell'Alleanza atlantica.