Nato, Guerini: "Mogherini? Non ancora discusso candidato Italia"

Il governo guidato da Mario Draghi non ha ancora "discusso" dell'eventuale candidato, o candidata, dell'Italia a succedere all'attuale segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che nel prossimo settembre lascerà Bruxelles per fare il governatore della banca centrale norvegese. Lo dice il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, rispondendo ad una domanda a margine della Ministeriale Difesa della Nato a Bruxelles.

A chi gli chiede se il governo abbia affrontato il tema di eventuali candidati, come ad esempio l'ex Alto Rappresentante dell'Ue ed ex ministra degli Esteri Federica Mogherini, attuale rettore del College of Europe di Bruges, del Pd, considerata a Bruxelles un nome forte, Guerini risponde: "Non si è discusso di questa tema qui e non se ne è ancora discusso a livello di governo". Ma ne discuterete? "Suppongo di sì, ma al momento non se ne è ancora discusso", conclude.

L'Italia ha sulla carta buone possibilità di esprimere il prossimo segretario generale della Nato, visto che quel posto dovrebbe toccare ad un Paese dell'Europa Meridionale, ma deve scegliere una candidatura forte, in grado di ottenere il sostegno dei Democratici Usa e anche della Francia, il Paese europeo più attivo sul fronte della difesa, specie se Emmanuel Macron rivincerà le presidenziali. Spagna e Portogallo hanno sulla carta meno chances, perché esprimono l'una l'Alto Rappresentante, Josep Borrell, l'altro il segretario generale Onu, Antonio Guterres. I giochi si faranno in questi mesi: puntano alla carica anche il Regno Unito, con Theresa May, e i Baltici, che spingono per l'ex presidente lituana Dalia Grybauskaité, anche se nominare un segretario generale baltico non sarebbe un gesto distensivo verso Mosca.