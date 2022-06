Nato, Putin: "Risposta Russia in caso di basi in Svezia e Finlandia"

"Prima non c'erano minacce per loro, ora nel caso di un dispiegamento saremo costretti a rispondere in modo speculare"

"La Russia risponderà in modo speculare alla Nato in caso di dispiegamento di infrastrutture militari in Svezia e Finlandia". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass', è il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin.

"Non abbiamo nulla di cui preoccuparci per quanto riguarda l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato", sottolinea Putin. "Dovrebbero capire che prima non c'erano minacce per loro, e ora nel caso di un dispiegamento di contingenti militari e di infrastrutture della Nato saremo costretti a rispondere in modo speculare e creare le stesse minacce ai territori da cui vengono create minacce per noi", spiega il presidente russo.

"Per noi, l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato non è affatto la stessa cosa rispetto all'adesione dell'Ucraina" alla Nato: "sono cose completamente diverse", sottolinea Putin secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Ria Novosti'. "Lo capiscono molto bene. Stanno semplicemente gettando questa tesi nell'opinione pubblica per dimostrare che sì, la Russia non voleva, e ora è stata costretta a subire" questo doppio ingresso nella Nato. "No. Questa è una cosa completamente diversa", rileva Putin.

"La posizione della Russia è che la Nato è necessaria solo come strumento della politica statunitense", continua.