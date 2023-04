Nato, Stefanini: "Ingresso Finlandia fallimento strategico di Putin"

L'ingresso della Finlandia nella Nato rappresenta per la Russia del presidente Putin "un fallimento strategico e politico", "un risultato contrario a quello auspicato". Per l'Alleanza è un passo decisivo, perché "rende i Paesi baltici molto più facilmente difendibili". A sottolinearlo è Stefano Stefanini, senior advisor dell'Ispi, ex ambasciatore alla Nato ed ex consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano.

"La causa che ha portato la Finlandia e la Svezia ad abbandonare la neutralità - osserva Stefanini, parlando con l'Adnkronos - è stata l'invasione russa dell'Ucraina, compiuta da parte russa - asseritamente - per evitare che Kiev entrasse nella Nato, anche se in quel momento non era nelle carte. Il risultato ottenuto è il contrario di quanto auspicato: quello di portare due paesi importanti come Finlandia e Svezia da una tradizione di neutralità mantenuta durante tutto il corso la Guerra Fredda ad entrare nella Nato".

Difficile prevedere cosa ci si possa aspettare ora da parte di Mosca, anche se "l'ingresso della Finlandia ormai è scontato da tempo, formalmente dall'approvazione del parlamento turco, ma è nell'aria da più di un anno, ed è stato abbondantemente annunciato. La Nato inoltre - sottolinea - è un'alleanza difensiva, l'ingresso della Finlandia non rappresenta una minaccia per la Russia, ma rafforza la capacità difensiva dell'Alleanza. Mosca è poi impegnata fino nei capelli in Ucraina, difficile dire cosa possa fare aldilà di un innalzamento retorico, anche se da Putin e dalla Russia ormai da più di tredici mesi ci si può aspettare di tutto".

Quanto all'annuncio del trasferimento dei missili Iskander dalla Russia alla Bielorussia, prosegue, "non è una novità, o comunque non è strettamente legato all'ingresso della Finlandia, in quanto Putin lo aveva annunciato all'indomani della visita di Xi Jinping a Mosca e al momento lo aveva presentato come una risposta alla promessa di fornitura a Kiev da Londra di proiettili all'uranio impoverito, che peraltro di nucleare non hanno nulla".

"La messa a disposizione degli Iskander alle forze bielorusse è tuttavia preoccupante - continua - non foss'altro per il fatto che se gli Iskander vengono forniti anche di testate nucleari, questo significa fare della Bielorussia un paese con armi nucleari. E questo va contro il Trattato di non proliferazione, tutti gli impegni presi dalle potenze nucleari, a partire dalla Russia, e una politica che è stata costantemente seguita dalle potenze nucleari cercando di limitare il numero dei paesi dotati di queste armi. Darle ad un regime come quello di Lukashenko è ancora più preoccupante". Ma, aggiunge, "è molto molto dubbio - anche se con Putin non si può mai sapere - che i russi vogliano mettere il controllo delle loro armi nucleari nelle mani di un altro paese".

Strategicamente l'annuncio sugli Iskander "non cambia molto per la Nato: gli Iskander sono già a Kaliningrad, molto a ridosso dell'Alleanza. Non sappiamo se abbiano testate nucleari ma le possono portare", osserva ancora Stefanini che fa poi notare "la differenza di reazione rispetto alla prospettiva dell'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato o invece dell'Ucraina, una differenza che rivela il fondamento etnico-nazionalista della guerra scatenata da Putin".

La Russia, "almeno finora, ha reagito anche verbalmente con meno rabbiosità che non di fronte alla prospettiva dell'Ucraina. Questo ha a che vedere con un altro discorso, che è quello del vero motivo dell'invasione dell'Ucraina, la convinzione di Putin che faccia parte integrante della Russia, lo scopo vero, la russificazione del paese, se non con l'annessione di tutta l'Ucraina, con l'installazione di un regime prorusso a Kiev, come c'è a Minsk. La Finlandia e la Svezia non sono mai state giudicate dalla Russia come parte della sua nazione, per quanto neutrali non sono mai state nell'orbita di Mosca che le ha sempre riconosciuti come stati indipendenti, mentre dell'Ucraina non riconosce la sovranità".

Per la Nato il cambiamento è immediatamente percepibile guardando la carta geografica: "Quando entrerà anche la Svezia il Mar Baltico diventerà quasi un 'lago Nato', quasi tutte le coste che circondano quello che è un mare praticamente chiuso saranno di paesi membri".