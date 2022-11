Nato, Stoltenberg: "Ratificare adesione Svezia e Finlandia"

"E' arrivata l'ora di concludere il processo di ratifica" dell'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Lo sottolinea il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, intervenendo all'assemblea parlamentare della Nato a Madrid, trasmessa in streaming. Stoccolma e Helsinki, aggiunge, devono "impegnarsi ad una partnership di lungo termine con la Nato e con la Turchia sulla lotta al terrorismo. Nessun altro alleato Nato ha subito più attacchi terroristici" della Turchia, afferma Stoltenberg.

Una "lezione" che la Nato ha imparato dalla guerra in Ucraina è che "avremmo dovuto sostenere Kiev di più e prima. Avremmo potuto fare di più, prima dell'invasione - dice il segretario generale dell'Alleanza - Nel 2015 Usa e Regno Unito hanno fornito addestramento alle forze ucraine", addestramento che si è rivelato molto "utile" per contrastare l'invasione russa. "Serve lo stesso sostegno per la Moldavia, la Georgia e altri Paesi" minacciati, sottolinea Stoltenberg. "E qui - conclude rivolto ai parlamentari - dovete aiutarmi, perché avremo bisogno di più soldi dai vostri Parlamenti".