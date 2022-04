Nato, Svezia accelera dibattito su adesione

La Svezia anticiperà la pubblicazione del rapporto di analisi delle conseguenze sull'eventuale adesione alla Nato. Lo ha detto alla radio la ministra degli Esteri Ann Linde, spiegando che Stoccolma è impegnata ad accelerare i tempi del dibattito per chiarire le sue intenzioni. La vicina Finlandia, ha ricordato Linde, ha già pubblicato il rapporto che analizza i pro e i contro dell'adesione.

Paesi membri dell'Ue, Svezia e Finlandia potrebbero ora entrare a far parte della Nato di fronte alla minaccia rappresentata dall'invasione russa dell'Ucraina. Mosca ha minacciato entrambe i paesi di conseguenze se entreranno nell'Alleanza Atlantica, ma la maggior parte dell'opinione pubblica dei due paesi sostiene ora questa scelta. In Svezia, gli ultimi sondaggi segnalano un 51% di favorevoli e un 24% di contrari in un netto cambiamento rispetto al passato.